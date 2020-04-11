Англия

Руководство "канониров" решило материально простимулировать футболистов.

В условиях значительных финансовых потерь из-за остановки чемпионата, английские клубы намерены сократить зарплаты футболистам, однако Арсенал озвучил своим игрокам условие, при котором они получат все в полном объеме — сообщает The Telegraph.

Условие простое, но трудновыполнимое: Арсенал должен завоевать путевку в Лигу чемпионов.

Поскольку из Лиги Европы Арсенал уже выбыл, остается единственный шанс — занять место в Топ-4 Премьер-лиги. Однако "канониры", в настоящий момент занимающие 9-ю позицию, отстают от 4-го места на 8 очков за 9 туров до финиша (при условии, что чемпионат будет доигран).

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