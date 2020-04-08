Англия

Игрок сборной Греции летом может покинуть стан "канониров".

Центральный защитник Арсенала Сократис Папастатопулос рассматривает вариант со сменой клубной прописки в летнее межсезонье.

Как сообщает журналист Николо Скира, 31-летний грек может покинуть Эмирейтс в конец текущего сезона из-за прихода на пост главного тренера Микеля Артеты.

Сократис видит, что при испанском специалисте он не будет получать столько игрового времени, как это было ранее. Вдобавок, Арсенал намерен усилить линию защиты в летнее трансферное окно.

Ранее появилась информация, что Арсенал рассматривает вариант с подписанием Жерома Боатенга.

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