Англия

Француз признался, что на его решение покинуть Олд Траффорд в 2012 году повлияла семья.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба вспомнил о своем переходе в Ювентус в 2012 году после того, как ему не удалось закрепиться в составе "красных дьяволов". В 2016 году французский хавбек вернулся на Олд Траффорд, однако тогда уже манкунианцам пришлось выложить за своего же выпускника академии 105 миллионов евро.

"Моя мама всегда мне говорила: "Ты уйдешь в другой клуб, но обязательно потом вернешься". Я всегда ей говорил: "Посмотрим", но вы же знаете матерей и то, как они реагируют. Уже после того, как я подписал контракт с Ювентусом, она продолжала повторять: "Ты вернешься, не переживай". Так в конечном итоге и произошло".

"Когда я вернулся, я был очень счастлив. Тогда я оставил дело незаконченным и просто отправился в другое плавание. Очевидно, возвращение туда, откуда я начал, было для меня чем-то особенным. Теперь я был готов стать ключевым игроком, а не футболистом молодежной команды", — приводит слова Погба официальный сайт Манчестер Юнайтед.

Напомним, ранее Поль Погба рассказал о своем восстановлении после травмы и индивидуальных тренировках.

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