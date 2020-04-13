Англия

Нигериец высоко оценивает перспективы "красных дьяволов" вернуться на вершину английского футбола.

Нападающий Шанхай Шеньхуа Одион Игало, выступающий на правах аренды за Манчестер Юнайтед, поделился мнением касательно будущего "красных дьяволов". Нигериец уверен, что с такими футболистами, как Бруну Фернандеш, Поль Погба и Маркус Рашфорд, манкунианцы вновь станут грозной силой английского футбола.

"Погба усердно работает над тем, чтобы вернуться на футбольное поле. Представьте, какая у нас будет полузащита, когда образуется связка Бруну и Поля. Тогда вы увидите другую команду. Вдобавок, еще вернется Маркус Рашфорд. Манчестер Юнайтед вновь станет великим и будет выигрывать матчи неделю за неделей".

"Бруну — фантастический игрок. Я играл с ним в 2013 и 2014 годах в Удинезе. Тогда мы еще не видели в нем лучшего футболиста английской Премьер-лиги. Как только этот парень окончательно адаптируется к Англии, вы увидите, на что он способен", — приводит слова Игало Goal.com.

Напомним, ранее Одион Игало высказался о возможном переходе в Манчестер Юнайтед на постоянной основе.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.