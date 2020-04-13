Нигериец высоко оценивает перспективы "красных дьяволов" вернуться на вершину английского футбола.
Одион Игало, Getty Images
13 апреля 2020, 08:21
Нападающий Шанхай Шеньхуа Одион Игало, выступающий на правах аренды за Манчестер Юнайтед, поделился мнением касательно будущего "красных дьяволов". Нигериец уверен, что с такими футболистами, как Бруну Фернандеш, Поль Погба и Маркус Рашфорд, манкунианцы вновь станут грозной силой английского футбола.
"Погба усердно работает над тем, чтобы вернуться на футбольное поле. Представьте, какая у нас будет полузащита, когда образуется связка Бруну и Поля. Тогда вы увидите другую команду. Вдобавок, еще вернется Маркус Рашфорд. Манчестер Юнайтед вновь станет великим и будет выигрывать матчи неделю за неделей".
"Бруну — фантастический игрок. Я играл с ним в 2013 и 2014 годах в Удинезе. Тогда мы еще не видели в нем лучшего футболиста английской Премьер-лиги. Как только этот парень окончательно адаптируется к Англии, вы увидите, на что он способен", — приводит слова Игало Goal.com.
Напомним, ранее Одион Игало высказался о возможном переходе в Манчестер Юнайтед на постоянной основе.
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