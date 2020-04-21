Англия

Англичанин высказался о работе под руководством португальского специалиста.

Нападающий Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд поделился мнением об игре и тренировках при Жозе Моуриньо, который был уволен из манкунианского клуба в 2018 году и ныне возглавляет лондонский Тоттенхэм.

"Не буду скрывать, что было сложно, но уверен, спустя пять или шесть лет я пойму: такие моменты закаляют характер. При Жозе я прогрессировал и стал более универсальным игроком. В этом есть большая его заслуга".

"У нас были взлеты и падения. Когда я вспоминаю о работе с Моуриньо, то понимаю, что это был непростой период, но то время определенно сделало из меня более качественного футболиста", – сказал Рашфорд в интервью UTD Podcast.

Напомним, ранее Маркус Рашфорд признался, что предпочитает играть больше на левом фланге, а не в центре нападения.

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