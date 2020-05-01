Англия

После возвращения футболисты должны отправиться на двухнедельный карантин.

Несмотря на то, что точные даты возможного возобновления английской Премьер-лиги пока неизвестны, клубы потихоньку начинают возвращать в Великобританию футболистов, которые уехали на родину на период карантина.

Как сообщает ESPN, руководство Челси связалось с такими игроками и попросило их вернуться в Лондон в ближайшее воскресенье. Стоит отметить, "пенсионеры" готовы к тому, что некоторые из них не успеют прилететь в Англию из-за проблем с перемещением между странами, поэтому клуб готов пойти на встречу в отношении дедлайна.

После того, как все игроки прибудут в расположение команды, Челси планирует отправить их на двухнедельный карантин, дабы обезопасить всех от возможного заражения COVID-19.

Напомним, что Челси разрешил таким футболистам, как Виллиан, Маркос Алонсо и Эмерсон покинуть Великобританию на период карантина, который был введен в стране из-за пандемии коронавируса.

Ранее стало известно, что все игроки английской Премьер-лиги в обязательном порядке будут тренироваться в защитных масках.

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