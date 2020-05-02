Германия

Немецкий форвард хотел бы попробовать свои силы в другом чемпионате.

Успешные выступления нападающего РБ Лейпциг Тимо Вернера в нынешнем сезоне породили множество слухов о его возможной смене клубной прописки в летнее межсезонье. Среди претендентов на 24-летнего немца называлась мюнхенская Бавария, однако сам футболист предпочитает перебраться в команду из другого чемпионата.

"Бавария — отличный клуб, с этим трудно поспорить. Вдобавок, Ханси Флик доказал в этом сезоне, что он действительно хороший специалист. Но если в какой-то момент мне придется определиться со своим будущим, то я предпочитаю отправиться за границу, а не перейти в Баварию".

"Дело в том, что вызов в другой лиге привлекается меня немного больше, чем трансфер в клуб из Бундеслиги. Конечно, большую роль играют перспективы и цели команды. Именно поэтому я перешел в Лейпциг в свое время. Этой же позиции я буду придерживаться в будущем при выборе нового клуба", — приводит слова Вернера Sport1 со ссылкой на Bild.

Напомним, что в Тимо Вернере заинтересованы многие европейские топ-клубы, включая Реал, Барселону, Ливерпуль, Челси и Интер.

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