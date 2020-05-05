Англия

Наставник "лис" получил одобрение от руководства клуба.

Филиппе Коутиньо может воссоединиться со свои экс-наставником Бренданом Роджерсом в Лестере. Об этом сообщает Sport Witness со ссылкой на Diario Sport.

Если ранее Роджерс заявлял, что трансфер Коутиньо в Лестер маловероятен, то сейчас руководство клуба дало "зеленый свет" на переговоры по возможному трансферу бразильца на Кинг Пауэр Стэдиум.

Контракт Коутиньо принадлежит Барселоне и каталонцы намерены продать футболиста уже в ближайшее трансферное окно, но не менее чем за 100 млн евро. В Лестере попытаются снизить данную сумму.

Помимо Лестера, на бразильца из АПЛ также претендуют Эвертон и Челси.

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