Англия

Футболисты останутся в коллективах и после 30-го июня.

Контракты футболистов английской Премьер-лиги, которые истекают 30-го июня 2020 года, буду продлены до завершения текущего сезона, сообщает The Independent.

По данным источника, цель такого решения — общее желание команд доиграть текущие внутренние турниры в тех же составах, что и до карантина.

Отмечается, что таким образом в клубах останутся до завершения чемпионата до 20 процентов всех футболистов. Сейчас ведутся переговоры с самими игроками о согласии на подобное решение.

Ранее сообщалось, что Футбольная ассоциация Англии не разрешит отмену сезона и вылета.