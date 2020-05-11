FA рассматривает все варианты, но против признания сезона недействительным.
АПЛ, GETTY IMAGES
11 мая 2020, 20:35
Из-за ситуации с пандемией коронавируса, все клубы оказались в сложной ситуации. Футбольная ассоциация Англии рассматривает различные варианты и все сценарии, как может завершиться текущий сезон.
Как сообщает журналист The Times Мартин Циглер, ФА абсолютно точно не разрешит отмену сезона и вылета из АПЛ по итогам чемпионата.
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Также представитель ассоциации Грег Кларк предложил клубам регулярно планировать рассматривать все возможные сценарии.
Ранее сообщалось, что у третьего футболиста Брайтона обнаружен коронавирус.
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