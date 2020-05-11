Англия

FA рассматривает все варианты, но против признания сезона недействительным.

Из-за ситуации с пандемией коронавируса, все клубы оказались в сложной ситуации. Футбольная ассоциация Англии рассматривает различные варианты и все сценарии, как может завершиться текущий сезон.

Как сообщает журналист The Times Мартин Циглер, ФА абсолютно точно не разрешит отмену сезона и вылета из АПЛ по итогам чемпионата.

Читайте также: последние новости спорта и COVID-19

Также представитель ассоциации Грег Кларк предложил клубам регулярно планировать рассматривать все возможные сценарии.

Ранее сообщалось, что у третьего футболиста Брайтона обнаружен коронавирус.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.