Экс-тренер Арсенала опасался, что "красные" пройдут весь сезон без поражений.
Арсен Венгер, Getty Images
24 мая 2020, 08:30
В первых 27 турах английской Премьер-лиги Ливерпуль выиграл 26 матчей и один сыграл вничью. Это дало повод рассуждать о шансах команды Юргена Клоппа пройти весь сезон без поражений, повторив таким образом уникальное достижение "Непобедимого" Арсенала, установленное в розыгрыше-2003/04.
Однако 29 февраля в 28-м туре Ливерпуль на выезде проиграл Уотфорду 0:3. С учетом прошлой кампании этот было первое поражение "красных" в Премьер-лиге за 44 игры.
"Да, я очень обрадовался, когда Ливерпуль проиграл Уотфорду. Всегда хочется быть единственным, кто чего-то добился", — цитирует Венгера VI.nl со ссылкой на beIN Sports.
"Ливерпуль действительно мог пройти сезон без поражений. Но это просто показывает, как сложно повторить данное достижение. Как минимум, в тот день я получил много сообщений от фанатов Арсенала".
После 29 сыгранных матчей Ливерпуль на 25 очков опережает Манчестер Сити, у которого есть игра в запасе.
Премьер-лига на данный момент находится на паузе. Возможно, чемпионат будет возобновлен в середине июня.