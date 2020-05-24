Англия

Экс-тренер Арсенала опасался, что "красные" пройдут весь сезон без поражений.

В первых 27 турах английской Премьер-лиги Ливерпуль выиграл 26 матчей и один сыграл вничью. Это дало повод рассуждать о шансах команды Юргена Клоппа пройти весь сезон без поражений, повторив таким образом уникальное достижение "Непобедимого" Арсенала, установленное в розыгрыше-2003/04.

Однако 29 февраля в 28-м туре Ливерпуль на выезде проиграл Уотфорду 0:3. С учетом прошлой кампании этот было первое поражение "красных" в Премьер-лиге за 44 игры.

"Да, я очень обрадовался, когда Ливерпуль проиграл Уотфорду. Всегда хочется быть единственным, кто чего-то добился", — цитирует Венгера VI.nl со ссылкой на beIN Sports.

"Ливерпуль действительно мог пройти сезон без поражений. Но это просто показывает, как сложно повторить данное достижение. Как минимум, в тот день я получил много сообщений от фанатов Арсенала".

После 29 сыгранных матчей Ливерпуль на 25 очков опережает Манчестер Сити, у которого есть игра в запасе.

Премьер-лига на данный момент находится на паузе. Возможно, чемпионат будет возобновлен в середине июня.