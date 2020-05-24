Чемпионат Англии приостановлен из-за коронавируса, однако в начале или середине лета сезон должен возобновиться. 

Вашему вниманию очередная подборка из АПЛ: на этот раз то, как подкат в последнюю секунду спас от вероятного гола. 

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