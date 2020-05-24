Англия 24 мая 2020, 22:45 АПЛ: подборка лучших подкатов, спасших ворота от вероятного гола Вашему вниманию очередная подборка из чемпионата Англии. Фото: Скриншот 24 мая 2020, 22:45 Чемпионат Англии приостановлен из-за коронавируса, однако в начале или середине лета сезон должен возобновиться. Вашему вниманию очередная подборка из АПЛ: на этот раз то, как подкат в последнюю секунду спас от вероятного гола. Видео: Также смотрите подборку самых курьезных автоголов в турнире. Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте