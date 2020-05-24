Англия

Вашему вниманию очередная подборка из чемпионата Англии.

Чемпионат Англии приостановлен из-за коронавируса, однако в начале или середине лета сезон должен возобновиться.

Вашему вниманию очередная подборка из АПЛ: на этот раз то, как подкат в последнюю секунду спас от вероятного гола.

Видео:

Также смотрите подборку самых курьезных автоголов в турнире.