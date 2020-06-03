Англия

У английских грандов осталось мало времени, чтобы подписать немца за привлекательную цену.

Пункт о праве выкупа Тимо Вернера за 49 миллионов фунтов истекает 15 июня, сообщает Sky Sports.

Таким образом, у Ливерпуля, Манчестер Юнайтед и Челси осталось 12 дней для того, чтобы активировать клаусулу.

В текущем сезоне Тимо отыграл 28 матчей за РБ Лейпциг в Бундеслиге: на его счету 24 гола и 7 результативных передач.

Напомним, что немецкий нападающий нацелен на переход в АПЛ, где приоритет отдается Ливерпулю.