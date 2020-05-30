Англия

Дружба двух немцев может посодействовать будущему "громкому" трансферу.

Нападающий РБ Лейпциг Тимо Вернер в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку, перебравшись в английскую Премьер-лигу.

Как сообщает журналист Кристиан Фальк, 24-летний немец входит в сферу интересов Челси, а непосредственно содействует этому трансферу защитник "пенсионеров" Антонио Рюдигер.

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Рюдигер и Вернер вместе выступали за Штутгарт, где у них сложились дружеские отношения. Кроме того, футболисты вместе защищают цвета сборной Германии.

Интересно, что спортивные издания часто связывают Вернера с переходом в Ливерпуль. Сообщалось, что и немецкий форвард хотел бы присоединиться к команде Юргена Клоппа.