Англия

Football.ua анализирует, у кого лучшие шансы попасть в главный элитный турнир.

То, чего мы с вами так долго ждали, случилось: 17 июня Премьер-лига возвращается! Это действительно значимое событие, даже несмотря на то, что зрителей на стадионе не будет и, соответственно, скрасить атмосферу смогут разве что всякие спецэффекты за кадром.

На данный момент команды сыграли по 28-29 туров из 38 возможных. Учитывая паузу в три месяца, многие травмированные футболисты сумели восстановиться и усилят состав своей команды в концовке сезона.

И хоть достаточно сложно оценить, у кого какие шансы, ибо неизвестно, кто подойдет к продолжению сезона наиболее подготовленным, Football.ua анализирует, у кого лучшие шансы попасть в Лигу чемпионов-2020/21. Не забываем, что Манчестер Сити, скорее всего, останется без еврокубков на следующий год из-за бана от УЕФА.

1. Ливерпуль, 82 очка после 29 туров

Тут, собственно, не о чем говорить. В скором времени "красные" оформят свой первый в истории чемпионский титул Премьер-Лиги. О борьбе за попадание в Лигу чемпионов речи не идет – это понятно само собой. Единственная преграда, которая может не позволить Ливерпулю завоевать титул – вторая волна коронавируса и отмена сезона. Но будем думать о лучшем, ведь и предпосылки к стабилизации ситуации появились солидные.

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2. Манчестер Сити, 57 очков после 28 туров

Очень интересная ситуация, но, похоже, "горожане" не выйдут сухими из воды. УЕФА отстранил Манчестер Сити от участия в Лиге чемпионов на следующие два сезона, а решение по апелляции будет вынесено в июле. Скорее всего, наказание останется в силе, а лучшее, на что смогут рассчитывать подопечные Пепа Гвардиолы – что дисквалификацию сократят до одного сезона и денежного штрафа.

Манчестер Сити опережает идущий на третьей строчке Лестер на четыре очка и имеет игру в запасе. Скорее всего, "горожане" так и закончат сезон вторыми, вот только это, по сути, ничего не даст.

3. Лестер Сити, 53 очка после 29 туров

Подопечные Брендана Роджерса проводят отличный сезон и, если ситуация с коронавирусом не даст о себе серьезно знать (потеря игровых кондиций), "лисы" спокойно доведут сезон до логичного итога – место в зоне Лиги чемпионов.

До конца сезона Лестер сыграет против Уотфорда, Брайтона, Эвертона, Кристал Пэлас, Арсенала, Борнмута, Шеффилд Юнайтед, Тоттенхэма и Манчестер Юнайтед. Календарь не самый простой, особенно в концовке сезона, но как показывает практика – играть со всеми и набрать нужное количество очков для успешного завершения сезона вполне можно.

4. Челси, 48 очков после 29 туров

На бумаге, Челси – главный фаворит после Лестера, чтобы попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон. "Синие" имеют отрыв от ближайшего преследователя в три очка (от Манчестер Юнайтед), а также не стоит забывать, что Сити, скорее всего, отдаст право на участие в ЛЧ другому клубу.

Но есть неприятные моменты: у Виллиана и Педро контракт с клубом заканчивается 30 июня, а сезон будет доигрываться и в августе в том числе. Бразилец и испанец хорошо думают о том, стоит ли продлевать действующее соглашение до конца сезона, ибо есть риск получить травму и не получить хороший контракт от другого клуба. Остаться с Кристианом Пулишичем и травматичным Каллумом Хадсоном-Одои было бы крайне опасно, а Хакима Зийеха заявить на остаток сезона нельзя.

5. Манчестер Юнайтед, 45 очков после 29 туров

Две стороны одной медали: возможно, пауза, связанная с пандемией коронавируса, для Манчестер Юнайтед была некстати, ибо подопечные Оле-Гуннара Солскьяера набрали неплохую форму. С другой, успели восстановиться Маркус Рашфорд и Поль Погба, которые тренируются в общей группе.

Англичанин – важная фигура для "красных дьяволов", а француз, хоть фактически и пропустил весь сезон из-за травм (и, возможно, других причин), может сыграть важную роль в том, чтобы его команда попала в Лигу чемпионов. Но очень многое будет зависеть от настроя Погба, его желания и немаловажен вопрос: смог бы он сыграться с Бруно Фернандешем?

До конца сезона МЮ должен сыграть против Тоттенхэма, Шеффилд Юнайтед, Брайтона, Борнмута, Астон Виллы, Саутгемптона, Кристал Пэлас, Вест Хэма и Лестер Сити. Календарь вполне приемлемый для выполнения поставленных задач.

6-7. Вулверхэмптон и Шеффилд Юнайтед: по 43 пункта, но у "клинков" игра в запасе

Оба клуба в двух очках от зоны Лиги чемпионов, если учитывать, что наказание Манчестер Сити останется в силе. В концовке сезона ожидается нешуточная борьба, и с этими клубами безусловно необходимо считаться.

"Волки" – сильный и сплоченный коллектив под руководством Нуну Эшпириту Санту, и то же самое можно сказать про подопечных Криса Уайлдера, которые, к тому же, славятся надежной защитой, и превосходную форму демонстрировал арендованный голкипер МЮ Дин Хендерсон.

8-9. Тоттенхэм (41 пункт после 29 туров) и Арсенал (40 пунктов после 28 туров)

Жозе Моуриньо уже как-то сказал, что если Тоттенхэм попадет в зону Лиги чемпионов по итогам сезона, то это будет величайшее событие в его карьере. Но говорил он это до коронавируса, а также, когда с серьезными травмами были Харри Кейн, Сон Хын Мин и Стивен Бергвейн, которые должны были пропустить остаток сезона. Теперь ситуация изменилась, и у "шпор" действительно есть шансы получить заветную путевку. Но сумел ли Моуриньо за время отдыха сделать выводы и проанализировать, за счет чего можно сделать "шпор" лучше?

Что касается Арсенала, то по потерянным очкам "канониры" в трех пунктах от зоны ЛЧ (при все том же условии, что Манчестер Сити будет отстранен и дальше). Когда был самый разгар коронавируса, поговаривали, что руководство "канониров" намерено сократить заработные платы футболистов, но готово их компенсировать в полной мере, если будет выполнена задача – попасть в зону ЛЧ по итогам сезона. У Микеля Артеты было много времени на то, чтобы проанализировать предыдущие поединки своей команды и сделать определенные выводы, что можно улучшить. Исключать нельзя, что и Арсенал будет серьезным игроком в борьбе за путевку в Лигу чемпионов.

Прогноз Football.ua: при условии, что дисквалификация Манчестер Сити останется в силе, Ливерпуль, Лестер, Манчестер Юнайтед и Челси попадут в Лигу чемпионов на следующий сезон. Если УЕФА отменит свое решение, то Ливерпуль, Манчестер Сити, Лестер и Манчестер Юнайтед. "Красные дьяволы" сделали серьезное усиление в лице Бруну Фернандеша, вернулся Маркус Рашфорд, а также выздоровление Поля Погба будет сродни нового трансфера (если француз будет серьезно настроен на благо своей команды).