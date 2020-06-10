Англия

ФИФА разослала свои рекомендации, в которых четко об этом говорится.

Арбитры не будут показывать футболистам желтые карточки за плевки на поле, сообщает The Times.

По информации источника, на прошлой неделе ФИФА прислала свои рекомендации, в которых об этом говорится.

При этом, официальные лица должны донести информацию, чтобы футболисты старались не плевать на поле ввиду сложившейся ситуации с коронавирусом.

Также представители медицинского комитета ФИФА попросили, что клуб напоминал своим игрокам регулярно, чтобы те не плевались.

Напомним, что рестарт английской Премьер-лиги должен состояться 17 июня.