Англия

Из 1200 тестов был выявлен у двоих коронавирус.

Футболисты и персонал всех клубов английской Премьер-лиги 11 и 12 июня прошли очередной этап обязательного тестирования на наличие коронавируса.

Как сообщает официальный сайт Премьер-лиги, в общей сложности 1200 игроков и сотрудников клубов сдали тест, по итогам которого были обнаружены двое зараженных, а один из них — из Норвича.

Прошлые этапы тестирования на коронавирус в АПЛ:

17-18 мая. Проверено 748 человек, шесть положительных тестов в трех клубах.

19-22 мая. Проверено 996 человек, два положительных теста в двух клубах.

25-26 мая. Проверено 1008 человек, четыре положительных теста в двух клубах.

28-29 мая. Проверено 1130 человек, ноль положительных тестов.

1-2 июня. Проверено 1197 человек, один положительный тест.

4-5 июня. Проверено 1195 человек, ноль положительных тестов.

8-9 июня. Проверено 1213 человек, один положительный тест.

11-12 июня. Проверено 1200 человек, два положительных теста.

Напомним, возобновление английской Премьер-лиги планируется на 17-е июня.