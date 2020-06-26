Англия

Футболисты "красных" обрадовались голу бразильца, который принес победу Челси.

В матче 31-го тура АПЛ Челси обыграл Манчестер Сити со счетом 2:1, что позволило Ливерпулю гарантировать завоевание чемпионского титула.

Игроки "красных" наблюдали за ходом поединка в отеле и после его окончания начали праздновать завоевание титула. Бурную реакцию у футболистов мерсисайдцев вызвал гол вингера Челси Виллиана на 78-й минуте.

Виллиан успешно реализовал пенальти и вывел "синих" вперед со счетом 2:1. Лондонский клуб удержал победный счет и решил исход чемпионской гонки.

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