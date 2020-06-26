Англия

Испанец поделился мнением о победе "канониров".

Главный тренер Арсенала Микель Артета прокомментировал результат матча с Саутгемптоном (2:0) в 31-м туре АПЛ и оценил шансы команды на место в еврокубках.

"Я всегда настроен позитивно. У нас достаточно времени и матчей, чтобы заработать место в Лиге Европы.

У нас было два поражения впервые после моего прихода, но теперь мы победили и это подняло наш дух.

У нас довольно сложный календарь в АПЛ. У нас четыре выездных матча и нам нужно успеть восстановиться", – рассказал Артета в комментарии BBC.

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