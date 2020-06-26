Англия

Вашему вниманию итоги 31-го тура английской Премьер-лиги.

Главное событие всего сезона официально произошло – Ливерпуль выиграл первый за 30 лет чемпионский титул. О том, что мерсисайдский коллектив своего не упустит, было понятно еще зимой, поэтому ни для кого не сюрприз, что дело было доведено до логического конца.

31-й тур:

Впервые за 30 лет

Подопечные Юргена Клоппа разгромили на своем поле Кристал Пэлас и сделали очередной шаг к чемпионству. Уже в 31-м туре "красные" могли оформить титул, если бы осечку допустил Манчестер Сити. Так и произошло – Челси выдал хороший поединок против "горожан", и в очередной раз именно "синие" решили судьбу трофея. Напомним, что в сезоне-2015/16 Челси остановил Тоттенхэм, сыграв вничью, тем самым принеся Лестеру досрочное чемпионство.

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Для Ливерпуля – это первый титул чемпиона Англии за 30 лет, с чем и можно поздравить клуб.

"Невероятно, я такого не мог ожидать. Учитывая сколько Кенни Далглиш нас поддерживал, это для него. Он ждал этого 30 лет. И для Стивена Джеррарда. Парни вами восхищаются, благодаря такой истории их легко мотивировать. Это невероятное достижение для моих игроков и большая радость для меня как тренера".

"Мне пришлось ждать не 30 лет, я работаю здесь четыре с половиной года, но какое это достижение, особенно после трех месяцев перерыва. Знаю, что болельщикам тяжело сейчас оставаться дома, но мы отпразднуем тогда, когда это будет возможно", — сказал Юрген Клопп после завоевания титула.

Челси "угомонил" Манчестер Сити

С точки зрения турнирной таблицы, Челси преследовал свои цели, а именно – отобрать очки у Манчестер Сити и продолжать держать дистанцию от Манчестер Юнайтед в пять очков.

В поединке великолепно проявил себя Андреас Кристенсен, показав, возможно, свою лучшую игру за все время выступлений за Челси. Снова на высоте Кристиан Пулишич, хоть и не повезло оформить дубль – Кайл Уокер вынес мяч с ленточки ворот. А вот что касается Кепы Аррисабалаги, то здесь, похоже, все очевидно: с испанцем партнеры по команде не могут чувствовать себя уверенными.

Кепа обрезался при попытке отпасовать своему игроку, не лучшим образом сыграл при штрафном, когда забивал Кевин де Брюйне (хоть и нужно признать, удар у бельгийца вышел хороший). Также Аррисабалаге сложно даются удары, которые идут под перекладину, даже если мяч влетит в зону, где он расположился. Как пример – после одного из стандартов Фернандиньо пробил головой – Кепе пришлось серьезно напрячься и прыгнуть, чтобы бразилец не забил.

2:1 – отличный результат для Челси, но также и сигнал руководству и тренерскому штабу – если клуб хочет сделать шаг вперед и бороться за титул в следующем сезоне (покупки Вернера и Зиеша выглядят многообещающими), то необходим надежный вратарь. Кепа, к сожалению, провал…

Арсенал наконец-то побеждает

От "канониров" уже нет никаких ожиданий в этом сезоне, но подопечные Микеля Артеты не должны опускать руки. Во-первых, гордость у игроков должна присутствовать, во-вторых, нужно наигрывать взаимопонимание с партнерами к следующему сезону.

Саутгемптон – достаточно крепкая команда, в особенности, когда принимает соперников на своем поле. После поражений от Брайтона и Манчестер Сити, никто бы не удивился, если бы "канониры" уступили и "святым".

К сожалению, реалии таковы, что Арсенал удивил. Приятно удивил. "Сухая" победа на выезде после неудачной серии – отличный результат. Вот только нужно понимать, что от лондонской команды сейчас ждать многого не стоит – уровень исполнителей не тот (за некоторыми исключениями).

Манчестер Юнайтед лишил амбиций Шеффилд Юнайтед

"Клинки" – одна из сенсаций текущего сезона Премьер-лиги. Клуб только-только поднялся из Чемпионшипа, но сумел навести шороху и даже до сих пор борется за еврокубки. Но, похоже, вся борьба позади – Шеффилд отдал все свои силы еще в марте, а в какой-то мере "спортивный кураж" отвернулся от коллектива Криса Уайлдера.

МЮ надеялся, что Манчестер Сити отберет очки у Челси, но "синие" этого не позволили. "Красные дьяволы" отстают от лондонского коллектива на пять очков, но Оле-Гуннар Солскьяер не теряет надежды запрыгнуть даже не на четвертое место, а на третье:

"Я доволен результатом, но у нас ещё очень многое впереди, нельзя слишком радоваться. Что касается целей на концовку сезона, я никогда не говорил, что нас удовлетворит четвертое место".

"Конечно, мы хотим стать третьими. Надеюсь, мы наберем достаточно очков, чтобы в итоге перед нами остались лишь две команды".

Амбиции норвежского специалиста – это хорошо, но планка в нынешних реалиях слишком высокая и не выглядит реалистичной.

Одной строкой:

Лестер рискует потерять третью строчку. На ком негативно отразилась пауза, так это на коллективе Брендана Роджерса. За всю игру против Брайтона самый опасный момент – это нереализованный пенальти в исполнении Нила Мопе. Челси максимально приблизился к третьей строчке и теперь "лисам" необходимо начинать нервничать.

Тоттенхэм справился с Вест Хэмом. В целом, нет ничего удивительного, что "шпоры" одолели "молотобойцев". Фактор своего поля, слабость Вест Хэма и возвращение Харри Кейна позволили пополнить свой актив на три пункта.

32-й тур: