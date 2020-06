Кто-то ждал это событие несколько лет, кто-то более десяти, а более возрастное поколение – целых тридцать лет! В любом случае, факт остается фактом: Ливерпуль – чемпион Англии сезона-2019/20. И это абсолютно заслуженно, ибо на протяжении сезона команда демонстрировала феноменальные результаты, побив множество рекордов.

Безусловно, центральная фигура в чемпионстве Ливерпуля – его главный тренер Юрген Клопп. Под его руководством в свой чемпионский сезон "красные" побили множество рекордов:

- В четвертом туре АПЛ Ливерпуль обыграл Бернли. Для клуба эта победа стала 13-й подряд в лиге (учитывается и прошлый сезон). Это клубный рекорд за все время чемпионата Англии.

- В 15-м туре Ливерпуль обыграл Эвертон в дерби. Эта победа позволила установить очередной клубный рекорд – 32 игры без поражений: 27 побед и 5 ничьих.

- В 22-м туре "красные" снова установили интересное достижение. За 38 последних матчей Премьер-лиги они набрали 104 очка – это рекорд АПЛ.

- Ливерпуль – первая команда из топ-5 лиг Европы, которая выиграла 20 из 21 первых стартовых встреч.

- 23-й тур: Ливерпуль обыграл Манчестер Юнайтед, и записал на свой счет рекорд среди топ-5 лиг: 64 очка после 22 проведенных встреч.

- Ливерпуль обыграл Вест Хэм в перенесенном матче 18-го тура АПЛ и рекорд заключался в следующем: впервые за свою историю "красные" одолели всех соперников в чемпионате за сезон.

- В 15-м туре коллектив Юргена Клоппа справился с Саутгемптоном, что позволило оторваться от второго места на 22 очка – это рекорд АПЛ! Но не тут-то было, и уже в 26-м туре новый рекорд – 25 пунктов от ближайшего преследователя.

- В 29-м туре Ливерпуль обыграл Борнмут, тем самым записав на свой счет 22 домашнюю победу подряд – абсолютной рекорд АПЛ.

- Ну и, пожалуй, самое главное: Ливерпуль установил рекорд АПЛ, став чемпионом за семь туров до завершения чемпионата. Предыдущий рекорд делят Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед – победа в Премьер-лиге за пять туров до конца.

"Championes, Championes, Ole! Ole! Ole!" 🍾



The moment Liverpool players knew they were Premier League champions... 🏆 pic.twitter.com/TXdzpSqWoG