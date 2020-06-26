Англия

Football.ua анализирует, благодаря чему "красные" сумели выиграть чемпионский титул.

Кто-то ждал это событие несколько лет, кто-то более десяти, а более возрастное поколение – целых тридцать лет! В любом случае, факт остается фактом: Ливерпуль – чемпион Англии сезона-2019/20. И это абсолютно заслуженно, ибо на протяжении сезона команда демонстрировала феноменальные результаты, побив множество рекордов.

Безусловно, центральная фигура в чемпионстве Ливерпуля – его главный тренер Юрген Клопп. Под его руководством в свой чемпионский сезон "красные" побили множество рекордов:

- В четвертом туре АПЛ Ливерпуль обыграл Бернли. Для клуба эта победа стала 13-й подряд в лиге (учитывается и прошлый сезон). Это клубный рекорд за все время чемпионата Англии.

- В 15-м туре Ливерпуль обыграл Эвертон в дерби. Эта победа позволила установить очередной клубный рекорд – 32 игры без поражений: 27 побед и 5 ничьих.

- В 22-м туре "красные" снова установили интересное достижение. За 38 последних матчей Премьер-лиги они набрали 104 очка – это рекорд АПЛ.

- Ливерпуль – первая команда из топ-5 лиг Европы, которая выиграла 20 из 21 первых стартовых встреч.

- 23-й тур: Ливерпуль обыграл Манчестер Юнайтед, и записал на свой счет рекорд среди топ-5 лиг: 64 очка после 22 проведенных встреч.

- Ливерпуль обыграл Вест Хэм в перенесенном матче 18-го тура АПЛ и рекорд заключался в следующем: впервые за свою историю "красные" одолели всех соперников в чемпионате за сезон.

- В 15-м туре коллектив Юргена Клоппа справился с Саутгемптоном, что позволило оторваться от второго места на 22 очка – это рекорд АПЛ! Но не тут-то было, и уже в 26-м туре новый рекорд – 25 пунктов от ближайшего преследователя.

- В 29-м туре Ливерпуль обыграл Борнмут, тем самым записав на свой счет 22 домашнюю победу подряд – абсолютной рекорд АПЛ.

- Ну и, пожалуй, самое главное: Ливерпуль установил рекорд АПЛ, став чемпионом за семь туров до завершения чемпионата. Предыдущий рекорд делят Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед – победа в Премьер-лиге за пять туров до конца.

"Championes, Championes, Ole! Ole! Ole!" 🍾



The moment Liverpool players knew they were Premier League champions... 🏆 pic.twitter.com/TXdzpSqWoG — Sky Sports News (@SkySportsNews) June 26, 2020

И этот список можно было бы долго продолжать, вспоминая индивидуальные достижения каждого из игроков. Например, результативность фланговых защитников, надежность Вирджила Ван Дейка, которого очень сложно обвести и так далее.

Вашему вниманию топ-5 факторов, которые сделали Ливерпуль чемпионом Англии.

Умение Клоппа "прокачивать" игроков

Существует мнение, что Жозе Моуриньо – тренер, который забирает у футболиста лучшее, выжимает из него максимум, но ничего не дает для его развития, чтобы помочь тому или иному игроку найти себя в футболе, максимально раскрыть потенциал. В ситуации с Юргеном Клоппом – иначе. Это тренер, который "прокачивает" игроков, выводит их на новый уровень.

Кто-то мог подумать, что паренек из Халл Сити, купленный за небольшие деньги, со временем станет лучшим левым защитником в лиге? Мог ли кто-то предположить, что Вирджил ван Дейк станет лучшим центральным защитником в АПЛ, а то и во всем мире, переходя из Саутгемптона, который барахтался недалеко от зоны вылета?

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Клопп давал шанс и молодежке – так, например, возможность проявить себя получил Трент Александер-Арнольд. И 21-летний футболист полностью оправдал доверие немецкого специалиста и по праву считается одним из лучших защитников в лиге.

К вышеперечисленному списку можно добавить и Джордана Хендерсона. У него были нестабильные сезоны в составе "красных", иногда возникали слухи, что он может покинуть команду. В сезоне-2019/20 Хендерсон вполне может претендовать на звание лучшего игрока сезона в английской Премьер-лиге! Прогресс футболистов – в большей мере заслуга именно Юргена Клоппа.

Удача

Даже когда команда показывает невероятные результаты, выглядит сильнейшей в мире, без удачи в спорте сложно. Например, по ходу сезона миллиметры и VAR спасали "красных" от пропущенных голов, когда арбитр фиксировал положение вне игры. Но здесь вопросов нет – все было по делу. Ненавистники Ливерпуля могут говорить, что судейство по отношению к "красным" было более лояльным, но в целом жаловаться не стоит – мерсисайдский клуб был сильнее и не раз доказал это.

Можно вспомнить, сколько раз Ливерпуль забивал в заключительные 10-15 минут игры. За сезон таких матчей найдется 5-6, но и тут можно сказать, что удача – закономерность и результат высокого качества игры в исполнении подопечных Клоппа. Не может команде, которая на протяжении всего сезона шла первой с огромным отрывом, так везти, верно? И забитые мячи в стиле "Ферги тайм" – результат успешной игры и умение "дожать" соперника.

Слабость Манчестер Сити

Когда у кого-то взлет, у другого может быть падение. И в данном случае "горожане" провели посредственный сезон в Премьер-лиге, но от коллектива Пепы Гвардиолы высокие ожидания, но дело даже не во втором месте, а какой отрыв от первого! Прямо сейчас – 23 очка, а рекорд за текущий сезон – 25. В данном случае есть несколько факторов: Манчестер Сити провалился на трансферном рынке, так и не найдя замену капитану Венсану Компани. По ходу сезона травмировался Эмерик Ляпорт на длительный промежуток времени, в результате чего в центре защиты "прописался" номинальный полузащитник Фернандиньо. В особенности неудачная игра от Николаса Отаменди вынудила Гвардиолу пойти на такой эксперимент.

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Кроме того, в начале сезона серьезную травму получил Лерой Сане, который лишь в июне впервые появился на футбольном поле. Однако у "горожан" есть Рияд Марез, Рахим Стерлинг и Бернарду Силва – поэтому отсутствие немца не так сильно сказалось на команде.

Успешная работа на трансферном рынке

Многие, возможно, удивятся, увидев этот пункт и первой реакцией будет: "Что? Ливерпуль за последний год подписал Адриана свободным агентом и купил Минамино. О чем речь?". А речь о более глобальных вещах. Юрген Клопп сумел создать костяк команды, благодаря которому команда выиграла и Лигу чемпионов, и впервые за 30 лет чемпионат Англии.

Алиссон – за него были потраченные большие деньги, но он себя оправдал. Болельщикам Ливерпуля так надоело видеть на позиции №1 слабого или среднего по уровню голкипера, что они вздохнули с облегчением. Обычно на Энфилде "тащат" вратари соперника, но теперь у "красных" свой надежный футболист на этой позиции!

Ван Дейк – про него мы уже говорили, пожалуй, лучший центральный защитник в мире, которого очень сложно обвести. В первых матчах голландец действовал не лучшим образом, что спровоцировало шутки о его ценнике, но сейчас все могут лишь исключительно стоя поаплодировать Клоппу и менеджменту Ливерпуля – они совершили очень мощное подписание.

Можно говорить и о ряде других игроков, но суть остается прежней – на протяжении нескольких сезонов Ливерпуль создавал фундамент для будущих успехов.

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Высочайшего уровня работа медицинского штаба

Конечно, есть исключения, но в целом – работа сотрудников клуба была великолепной. "Красные" практически весь сезон играли одним составом, но при этом игроки стабильно выходили на поле и отдавали себя на максимум ради результатов. Ван Дейк, Александер-Арнольд, Робертсон, Мане, Салах и так далее – за некоторыми исключениями, эти футболисты практически весь сезон были здоровы. Можно вспомнить ситуацию с Алиссоном, как он травмировался в первом туре, но сложно здесь в чем-то винить медицинский штаб.

В марте, когда приостановился чемпионат, регулярно появлялась различного рода информация: сезон так и не будет доигран, а Ливерпуль станет "неполноценным" чемпионом, сезон будет аннулирован и "красные" и вовсе останутся без титула. Но так ничего и не произошло. Ливерпуль, наконец-то, выиграл столь важный для себя титул. И даже коронавирус не смог этому помешать!