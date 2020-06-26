Рассказываем, как "красные" отпраздновали первое за 30 лет чемпионство.
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26 июня 2020, 10:00
Ливерпуль on fire! Мерсисайдский гранд впервые за 30 лет достиг чемпионского титула, оформив к тому же первую в своей истории победу в АПЛ. Примечательно, что заветный трофей застал игроков и фанатов "красных" никак не на поле — долгожданный триумф был добыт в результате поединка Челси и Манчестер Сити, в котором "горожане" уступили, позволив команде Клоппа стать недосягаемой в турнирной таблице.
Финальный свисток на Стэмфорд Бридж высвободил колоссальную радость тысяч поклонников Ливерпуля, которые несмотря на карантинные ограничения в Англии, высыпались на улицы города с одной целью — отпраздновать долгожданное чемпионство. И хоть традиционного парада в этом сезоне не будет, прошлой ночью болельщики устроили не менее феерическое шоу.
В первую очередь, заглянем к самим виновникам торжества. Футболисты "красных" собрались вместе перед просмотром поединка в Лондоне, чтобы стать свидетелями исторического события.
Отметим, что не первый раз Челси приносит подобную радость другой команде. В 2016 году Лестер таким же образом засвидетельствовал свое чемпионство, наблюдая за игрой Челси — Тоттенхэм.
Тот же час поклонники "красных" первым делом начали стягиваться к Энфилду, начав отмечать победу в турнире.
Ближе к ночи фанаты начали окружать стадион Ливерпуля, разжигая настоящий костер из своих эмоций в честь знаменательного события.
Думаете, это кадры из другого района города? Нет. Так болельщики мерсисайдцев встречают триумф своей любимой команды в Бразилии.
Сам же Ливерпуль в эту ночь был в огне, и никакие карантинные ограничения не стали преградой для "красных". Главное, чтобы обошлось без последствий.
Отметим, что повсеместно звучала та самая песня, которую болельщик Ливерпуля придумал накануне финала Лиги чемпионов-2018 в Киеве.
Отдельно отметим празднование одного особого фаната. Джейми Каррагер, который так и не дождался трофея в качестве игрока, бурно отметил победу с нынешним капитаном команды Джорданом Хендерсоном.
Хотите нетрадиционного празднования? Пожалуйста. Вот какими танцами и песнями встретили чемпионство Ливерпуля в Гане.
Тысячи фанатов Ливерпуль отмечали чемпионство не только возле Энфилда, но и во всех районах города. Не сомневаемся, при этом очень мешая спать болельщикам Эвертона.
И даже глубокой ночью болельщики мерсисайдцев не давали красному цвету погаснуть в городе.
Ну и напоследок, оцените просто невероятно трогательное видео от B/R Football. Как за минуту показать весь путь болельщика "красных".
Поздравляем всех поклонников Ливерпуля с первым в истории чемпионством в английской Премьер-лиге. Этот год точно ваш!