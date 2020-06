Англия

Рассказываем, как "красные" отпраздновали первое за 30 лет чемпионство.

Ливерпуль on fire! Мерсисайдский гранд впервые за 30 лет достиг чемпионского титула, оформив к тому же первую в своей истории победу в АПЛ. Примечательно, что заветный трофей застал игроков и фанатов "красных" никак не на поле — долгожданный триумф был добыт в результате поединка Челси и Манчестер Сити, в котором "горожане" уступили, позволив команде Клоппа стать недосягаемой в турнирной таблице.

Финальный свисток на Стэмфорд Бридж высвободил колоссальную радость тысяч поклонников Ливерпуля, которые несмотря на карантинные ограничения в Англии, высыпались на улицы города с одной целью — отпраздновать долгожданное чемпионство. И хоть традиционного парада в этом сезоне не будет, прошлой ночью болельщики устроили не менее феерическое шоу.

В первую очередь, заглянем к самим виновникам торжества. Футболисты "красных" собрались вместе перед просмотром поединка в Лондоне, чтобы стать свидетелями исторического события.

"Championes, Championes, Ole! Ole! Ole!" 🍾



The moment Liverpool players knew they were Premier League champions... 🏆 pic.twitter.com/TXdzpSqWoG — Sky Sports News (@SkySportsNews) June 26, 2020

Отметим, что не первый раз Челси приносит подобную радость другой команде. В 2016 году Лестер таким же образом засвидетельствовал свое чемпионство, наблюдая за игрой Челси — Тоттенхэм.

Тот же час поклонники "красных" первым делом начали стягиваться к Энфилду, начав отмечать победу в турнире.

Liverpool fans celebrate outside Anfield after their team won the Premier League for the first time ⚽️



It is the club's first top flight league title in England in 30 years and they secured it with seven games to spare.



Read more: https://t.co/XzIqlwQC4g pic.twitter.com/SWb73E1OMa — SkyNews (@SkyNews) June 26, 2020

Ближе к ночи фанаты начали окружать стадион Ливерпуля, разжигая настоящий костер из своих эмоций в честь знаменательного события.

Thousands of #Liverpool fans have been celebrating outside #Anfield after their team won the Premier League for the first time. https://t.co/ANkhlwVcay pic.twitter.com/r4TjZVF2nB — Atlantide (@Atlantide4world) June 25, 2020

Думаете, это кадры из другого района города? Нет. Так болельщики мерсисайдцев встречают триумф своей любимой команды в Бразилии.

Сам же Ливерпуль в эту ночь был в огне, и никакие карантинные ограничения не стали преградой для "красных". Главное, чтобы обошлось без последствий.

These were the scenes outside Anfield as Liverpool fans celebrated becoming Premier League champions 🏆 pic.twitter.com/7yFvMP5ENR — FootballJOE (@FootballJOE) June 26, 2020

Отметим, что повсеместно звучала та самая песня, которую болельщик Ливерпуля придумал накануне финала Лиги чемпионов-2018 в Киеве.

The scenes outside Anfield as fans celebrate Liverpool winning the Premier League for the first time in 30 years! pic.twitter.com/13tnnOpSlL — Jenny Kirkham (@PJ_Kirkham) June 25, 2020

Отдельно отметим празднование одного особого фаната. Джейми Каррагер, который так и не дождался трофея в качестве игрока, бурно отметил победу с нынешним капитаном команды Джорданом Хендерсоном.

CHAMPAGNE CARRA GETTING ABSOLUTELY ROTTEN pic.twitter.com/ASLBz4UthQ — David (@davidclewis) June 25, 2020

Хотите нетрадиционного празднования? Пожалуйста. Вот какими танцами и песнями встретили чемпионство Ливерпуля в Гане.

Тысячи фанатов Ливерпуль отмечали чемпионство не только возле Энфилда, но и во всех районах города. Не сомневаемся, при этом очень мешая спать болельщикам Эвертона.

The celebrations outside Anfield to celebrate Liverpool's title win went on long through the night pic.twitter.com/bRS8PlaF4E — Liverpool FC News (@LivEchoLFC) June 26, 2020

И даже глубокой ночью болельщики мерсисайдцев не давали красному цвету погаснуть в городе.

It’s 1am in Liverpool and @LFC fans’ title party is still ongoing at Anfield pic.twitter.com/HwsZLJXHsk — Carl Markham (@carlmarkham) June 26, 2020

Ну и напоследок, оцените просто невероятно трогательное видео от B/R Football. Как за минуту показать весь путь болельщика "красных".

1990-2020.



Liverpool's 30-year wait for a league title is over. pic.twitter.com/9MXENLCCXC — B/R Football (@brfootball) June 25, 2020

Поздравляем всех поклонников Ливерпуля с первым в истории чемпионством в английской Премьер-лиге. Этот год точно ваш!