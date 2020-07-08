Англия

Украинец провел не самый лучший поединок.

Александр Зинченко вышел в стартовом составе Манчестер Сити во встрече 34-го тура чемпионата Англии против Ньюкасла.

"Горожане" добились разгромной победы со счетом 5:0, а украинец получил оценку 7,1 по версии Whoscored.

Аналогичный показатель у Эдерсона и Стоунза. Хуже данного трио из стартового состава портал оценил Канселу и Фодена — те получили 6,8.

Напомним, что в прошлом туре Александр Зинченко получил одну из низших оценок по итогам игры с Саутгемптоном.