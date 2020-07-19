Англия

Главный тренер Арсенала — о матче против Манчестер Сити.

В полуфинале Кубка Англии "горожане" уступили "канонирам", выбыв из участия за трофей. Поединок прокомментировал наставник Арсенала Микель Артета.

"Я счастлив и горжусь своими футболистами. К сожалению, фанаты не были с нами на стадионе. Вот так нужно играть против Манчестер Сити! Нужно выжимать максимум из всех моментов, ведь Сити – лучшая команда в Европе, если говорить о позиционной игре".

"В команде хорошие отношения между всеми, мы верим в то, чего хотим достичь. Поздравляю свою команду".

"Первый гол вышел замечательным. Манчестер Сити отлично действует при высоком прессинге, но и мы тоже. Были моменты, когда мы теряли мяч в опасных ситуациях, а соперник хорошо переходил из обороны в атаку", — приводит слова Микеля Артеты BBC.

В финале Кубка Англии Арсенал сыграет против победителя пары Челси / Манчестер Юнайтед.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Арсенал – Манчестер Сити.