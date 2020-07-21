Англия

Football.ua анонсирует матч 37-го тура АЛП между "шершнями" и "горожанами".

Уотфорд отчаянно борется за сохранение прописки в высшем дивизионе, а Манчестер Сити свою задачу уже решил.

Уотфорд – Манчестер Сити

21 июля, 22:15, стадион Викаридж Роад, Уотфорд. Арбитр встречи – Майкл Оливер

Прямая трансляция на канале Setanta Sports.

Уотфорд не перестает удивлять. Это команда, которая уволила трех тренеров в течение одного сезона Премьер-лиги – такое случилось впервые в истории чемпионата! Найджел Пирсон покинул должность наставника, а его место на оставшиеся два поединка занял Хайден Маллинс.

Начинал Уотфорд с Хави Грасией, после чего в клуб вернулся Кике Санчес Флорес, а уже в декабре – Найджел Пирсон. "Шершни" шли в зоне вылета, но под руководством британского специалиста поднялись на 17 место. Не сложно догадаться, на что рассчитывает руководство: у них нет четкого плана и вектора развития клуба, и сейчас одна надежда – на "тренерский эффект", что смена наставника поможет "встряхнуть" футболистов. Завершится ли это добром? Вопрос актуальный.

Что касается Манчестер Сити, то в субботу клуб выбыл из борьбы за Кубок Англии, уступив Арсеналу. В АПЛ у "горожан" нет никаких целей, поэтому матч против Уотфорд для коллектива Пепа Гвардиолы – это разминка перед Лигой чемпионов.

Напомним, что матч первого круга завершился разгромной победой Манчестер Сити (8:0).

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Деулофеу, Янмат, Саксесс, Капу — Агуэро, Браво

Под вопросом: … — …

Интересные факты:

Манчестер Сити обыграл Уотфорд в последних 12 матчах во всех турнирах.

"Горожане" выиграли последние три встречи в рамках английской Премьер-лиги.

Сити забивает как минимум два гола в последних 12 матчах против Уотфорда во всех турнирах.

В последних трех играх в АПЛ Манчестер Сити забивает минимум три гола.