Вингер Шленска продолжит карьеру в Чемпионшипе.
Пшемыслав Плахета, Норвич
22 июля 2020, 14:36
Польский вингер Пшемыслав Плахета заключил четырехлетний контракт с Норвичем, сообщил официальный сайт клуба.
Плахета выступает за сборную Польши U-21. В прошлом сезоне он забил восемь голов в 35 играх чемпионата страны, пять из которых – после возобновления лиги.
Поляк стал вторым трансфером Норвича на этой неделе после подписания Якоба Соренсена из Эсбьерга.
Эти новички призваны помочь Норвичу вернуться в элиту, ведь по итогам нынешней кампании "канарейки" покинут Премьер-лигу.