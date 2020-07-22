Англия

Вингер Шленска продолжит карьеру в Чемпионшипе.

Польский вингер Пшемыслав Плахета заключил четырехлетний контракт с Норвичем, сообщил официальный сайт клуба.

Плахета выступает за сборную Польши U-21. В прошлом сезоне он забил восемь голов в 35 играх чемпионата страны, пять из которых – после возобновления лиги.

Поляк стал вторым трансфером Норвича на этой неделе после подписания Якоба Соренсена из Эсбьерга.

Эти новички призваны помочь Норвичу вернуться в элиту, ведь по итогам нынешней кампании "канарейки" покинут Премьер-лигу.