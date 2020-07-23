Англия

Football.ua подводит итоги 37-го тура английской Премьер-лиги.

Кроме чемпиона в лице Ливерпуля и вылетевшего Норвича, на 38-й тур выпадает множество интриг за места в ТОП-4 и сохранение прописки в АПЛ.

37-й тур:

Тоттенхэм усугубил положение Лестера

О мотивации Лестера говорить не приходится – подопечные Брендана Роджерса должны брать максимум очков в каждой игре, чтобы не вылететь из зоны ТОП-4. И по этой причине несколько странно выглядит встреча против Тоттенхэма, где "лисы" практически без шансов уступили в три мяча.

Стоит отметить игру Уго Льориса, который периодически вытаскивал сложнейшие мячи после ударов игроков Лестера. Тоттенхэм хочет попасть в Лигу Европы на следующий сезон. И хоть Жозе Моуриньо считает этот турнир ниже уровня его команды, амбиции участвовать в еврокубках – лучше, чем не участвовать нигде.

Для Лестера ничего не потеряно. Коллективу Брендана Роджерса необходимо обыгрывать Манчестер Юнайтед на своем поле, либо сыграть вничью, но при условии, что Челси уступит Вулверхэмптону. Шансы сохраняются достаточно неплохие. Кульминация сезона состоится в заключительном 38-м туре АПЛ.

Астон Вилла покинула зону вылета

Подопечные Дина Смита обыграли Арсенал и серьезно повысили свои шансы на сохранение прописки в АПЛ. Благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных, "львы" могут задержаться в высшем дивизионе как минимум на один сезон.

Учитывая то, что в 38-м туре соперником Астон Виллы будет немотивированный Вест Хэм, а у Уотфорда выездная встреча против Арсенала, то все в руках "вилланов". Главное, не упустить шанс.

Вероятно, "канониры" еще не успели отойти от матча в полуфинале Кубка Англии против Манчестер Сити (2:0), благодаря победе в котором вышли в финал турнира. Мотивации "рвать и метать" у Арсенала в Премьер-лиге нет, поэтому неудивительно, что более мотивированный соперник в лице Астон Виллы сумел добыть победу.

Смена тренера пока не помогла Уотфорду

Вот кто-кто, а руководство Уотфорда умеет удивлять. Даже руководители Челси, несмотря на свою любовь к смене тренера, не удосужились за все время сменить трех наставников за один сезон! Найджел Пирсон уволен – такая шокирующая новость появилась на официальном сайте "шершней". До его прихода клуб находился в зоне вылета, после чего выдал ряд удачных матчей и поднялся со дна турнирной таблице.

Видимо, мотив увольнения Пирсона один – руководство надеется, что смена наставника "встряхнет" команду на оставшиеся два тура. Матч Манчестер Сити – наглядный пример, что дела стали только хуже. А ко всему прочему, Уотфорд максимально испортил свою репутацию для любого потенциального наставника.

Даже если Уотфорд каким-то чудом останется в АПЛ, какой адекватный тренер, уважающий себя, пойдет тренировать "шершней"? Руководство клуба наглядно показало, что не будет держаться ни за одного наставника, и им проще уволить и выплатить неустойку, нежели ждать, пока тренерская работа даст свои плоды.

Теперь сохранение прописки не в руках Уотфорда. Клуб должен надеяться, что осечку допустит Астон Вилла.

Манчестер Юнайтед сбавил обороты

Победа над Вест Хэмом не гарантировала бы МЮ место в верхней четверке, но повысила бы шансы и улучшила бы настрой перед заключительным 38-м туром. Уже сейчас видно, что Манчестер Юнайтед не выглядит так "свежо", как после рестарта сезона. Последние игры даются все сложнее и сложнее, чем может воспользоваться Лестер в следующей игре.

Снова неудачные действия Поля Погба стоили клубу потерянных очков. Французский хавбек сыграл рукой в своей штрафной площадке, за что рефери назначил одиннадцатиметровый удар, который реализовал Майкл Антонио. К слову, для 30-летнего футболиста этой восьмой гол после рестарта сезона в АПЛ.

И это не первый случай, когда Погба подводит свою команду. В матче против Саутгемптона (2:2) его обрезка у своих ворот позволила "святым" забить один мяч. Оле-Гуннару Солскьяеру нужно поработать с Полем касательно потери концентрации в обороне.

В любом случае, победа или ничья позволит "красным дьяволам" сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Также, если Челси проиграет свой матч, а МЮ не наберет очков против Лестера, манчестерский коллектив все равно будет в ТОП-4.

Это чудо, что Челси в гонке за ТОП-4

Лишь семь команд в Премьер-лиге в текущем сезоне пропустили больше, чем Челси. Более надежная оборона даже у Брайтона и Кристал Пэлас! И удивительно, и не удивительно, что "синие" пропустили пять голов, когда в атаке у соперника такая атакующая линия в лице Роберто Фирмино, Садио Мане и Мохамеда Салаха.

Традиционно есть вопросы к центрбекам, невразумительно сыграл Маркос Алонсо, но "главный герой" поединка – Кепа Аррисабалага. В первом тайме Ливерпуль нанес четыре удара в створ – три из которых завершились голами. В общей сложности, "красные" семь раз пробили в створ – пять голов.

Нет, это не "неудачный день", а показатель уровня голкипера. Крайне низкого уровня. И самое "забавное", что 80-миллионный голкипер стоит как вкопанный, вместо того, чтобы прыгать за мячом. На что рассчитывает Аррисабалага, стоя без движений на ленточке – сложнейший вопрос для многих…

Ливерпуль поднял над головой чемпионский кубок и добыл красивую победу над командой, что, фактически, отняла титул у "красных" в 2014 году. Одного очка Челси хватило бы, чтобы квалифицировать в Лигу чемпионов. Кто знает, может этот матч уже стал ключевым, учитывая, что следующий соперник "синих" – неуступчивый Вулверхэмптон.

Одной строкой:

Это чудо, что Борнмут еще остается в борьбе за выживание. 22 поражения, одна их худших оборон лиги, неумение играть в гостях с положительным результатом. Теоретические шансы у Борнмута на спасение остаются, но должно произойти что-то невероятное: Астон Вилла и Уотфорд – проиграть, а "вишни" – на выезде обыграть Эвертон.

Шеффилд Юнайтед остается без еврокубков. Подопечные Криса Уайлдера официально лишились шансов на Лигу Европы. Но вряд ли они сильно расстроились, особенно, если посмотреть на Норвич и Астон Виллу, которые получили повышение в классе и весь сезон боролись за выживание (в случае с Норвичем – "канарейки" уже вылетели в Чемпионшип).

38-й тур:

Александр Савельев, Football.ua