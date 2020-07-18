Англия

Football.ua подводит итоги 36-го тура английской Премьер-лиги.

Челси, Лестер Сити и Манчестер Юнайтед одолели своих соперников, при этом, каждая из упомянутых команд не пропустила голы в свои ворота. Об этом и другом – в очередных итогах тура.

36-й тур:

Когда результат превыше всего

Можно ли сказать, что матч против Норвича у Челси задался? Безусловно, нет. "Синие" обязаны были выступить лучше, забивать больше и спокойно закрывать интригу в игре, если еще не в первом тайме, то в начале второго. Вместо этого – до конца встречи ощущалось напряжение, а любая ошибка могла стать фатальной для подопечных Фрэнка Лампарда.

"Мы сыграли нормально, обычно такую игру называют профессиональной. Мы не дали сопернику создать опасность, сами создали несколько моментов и забили один гол. Да, я хочу большего, но это может подождать, поскольку на этой стадии сезона результаты превыше всего", — сказал 42-летний специалист после игры.

Безусловно, ждать большего сейчас, наверное, не стоит. Игра забудется, а результат запомнят. Только одно "но": как бы с такой игрой добиться положительных результатов против Ливерпуля и Вулверхэмптона. Да, "красные" не мотивированные, но все равно опасны, а "волки" просто так никому очки отдавать не собираются.

Ливерпуль не побьет рекорд Манчестер Сити по очкам за сезон

Одной из мотиваций на остаток сезона для подопечных Юргена Клоппа было набрать большее количество очков, чем у Манчестер Сити в сезоне-2017/18. Тогда "горожане" набрали 100 пунктов. После поражения от Арсенала "красные" могут набрать максимум 99 пунктов. Что же, это была бы вишенка на торте, но самое главное реализовано – чемпионский титул.

В свою очередь, Twitter Манчестер Сити пошутил по этому поводу, отправив в социальную сеть смайл "100%", однако позже запись была удалена.

"С моей точки зрения, это не уменьшает их заслуг. Ливерпуль остается великолепной командой. 99 очков, 102 или 107 — абсолютно не важно. Они выиграли чемпионат. Я уверен, что наш рекорд будет побит рано или поздно. Хотя, 100 очков — отличный показатель", — сказал Пеп Гвардиола.

Что касается непременно матча против Арсенала, то исход встречи решили ошибки Вирджила ван Дейка (достаточно редкое событие) и Алиссона. "Канониры" этим воспользовались и одолели чемпиона сезона-2019/20. Однако вряд ли эта победа слишком сильно повысит настроение коллективу Микеля Артеты.

Лестер оправился от поражения Борнмуту

Шеффилд Юнайтед – достойная команда с надежной обороной и отличным голкипером. Ко встрече Лестер подходил с проблемой – Чаглар Сеюнджю не мог принять участие в матче из-за дисквалификации, которую получил достаточно глупым образом против Борнмута.

Нужно сказать, что Лестер полностью переиграл своего соперника, и это несколько неожиданно. "Лисы" контролировали ход встречи, могли забить больше и в целом надежно сыграли в обороне. Заменил в стартовом составе турецкого центрбека Уэс Морган. В текущем сезоне 36-летний футболист отыграл лишь девять встреч в АПЛ и, несмотря на отсутствие игровой практики, провел отличный поединок! От WhoScored ямаец получил оценку 7,7 – лучшую среди тройки центральных защитников.

2:0 – Лестер оправился от поражения против Борнмута, но вся борьба еще впереди. Самое главное, что коллектив Брендана Роджерса начал "просыпаться" и не поплыл после досадного поражения в прошлом туре. Вся борьба еще впереди и ничего не ясно. Разница по количеству забитых/пропущенных дает преимущество над Манчестер Юнайтед в турнирной таблице.

Фортуна вновь на стороне Манчестер Юнайтед

Как бы кто не хотел отрицать, но в остатке сезона везение на стороне коллектива Оле-Гуннара Солскьяера. Для начала можно вспомнить момент, когда за "фол" защитника Астон Виллы был назначен пенальти в ворота соперника, а не штрафной в противоположные ворота.

Если говорить конкретно об игре против Кристал Пэлас, то буквально "один пиксель" уберег Де Хеа от пропущенного гола – был зафиксирован офсайд. По делу? Учитывая нынешние правила – да. Возможно, погрешность в графике, но это уже для любителей "теории заговора".

First + 2nd VAR attempts to draw offside line on Jordan Ayew equaliser.

In image 3 + 4 VAR moves crosshairs to try to judge end of Ayew’s boot.

Reminder that this requires 3 subjective decisions and uses a frame rate incapabale of accurately making calls this marginal. #CRYMUN pic.twitter.com/5t4UT1jIrv — Duncan Castles (@DuncanCastles) July 16, 2020

Интересен еще один момент: Заа сбивают в штрафной Манчестер Юнайтед, но арбитр не углядел нарушения правил, как и VAR. После этого "красные дьяволы" провели атаку и забили. Был фол или нет – пускай будет на совести судейской бригады, снова не хочется говорить о "теории заговора", об арбитрах и Манчестер Юнайтед, лишь констатируем один факт – в остатке сезона везение на стороне клуба из Олд Траффорд.

2:0 – Манчестер Юнайтед продолжает борьбу за место в зоне Лиги чемпионов. Весьма вероятно, что поединок против Лестера в 38-м туре станет решающим.

Одной строкой:

Вулверхэмптон утратил шансы на Лигу чемпионов. Не то, чтобы "волки" были серьезными претендентами, но попытаться можно было. Гол Вуда на 95-й минуте игры лишил подопечных Нуну Эшпириту Санту такой возможности. Осталась теперь Лига Европы, а конкурентов тоже хватает.

Тоттенхэм метит в ТОП-6. В середине сезона Жозе Моуриньо сказал, что если сумеет вывести "шпор" в Лигу чемпионов – это будет его величайшим достижением в карьере. Не смог. Но, учитывая плотность в турнирной таблице и то, как выступают соперники – ТОП-6 будет неплохим "утешительным призом". Правда, Вулверхэмптон просто так позиции не сдаст.

Борнмут продолжает бороться. Если бы "вишни" проснулись раньше… Ничья с Тоттенхэмом, победа над Лестером и борьба до последнего с Манчестер Сити. Коллектив Эдди Хау старается делать все, чтобы избежать вылета. Такой бы настрой, да туров на пять пораньше…

Астон Вилла упустила победу над Эвертоном. Еще один претендент на сохранение прописки в АПЛ. Если бы коллектив Дина Смита не пропустил, то максимально близко приблизился бы к Уотфорду. Но, как это часто бывает с Астон Виллой в текущем сезоне, не повезло.

Вест Хэм спасся. Практически. Коллектив Дэвида Мойеса в изысканном стиле одолел конкурента и набрал 37 баллов. Учитывая лучшую разницу забитых и пропущенных, чем у соперников, "молотобойцы" могут начинать спать спокойно.

37-й тур:

Александр Савельев, Football.ua