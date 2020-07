Челси, Лестер Сити и Манчестер Юнайтед одолели своих соперников, при этом, каждая из упомянутых команд не пропустила голы в свои ворота. Об этом и другом – в очередных итогах тура.

36-й тур:

Можно ли сказать, что матч против Норвича у Челси задался? Безусловно, нет. "Синие" обязаны были выступить лучше, забивать больше и спокойно закрывать интригу в игре, если еще не в первом тайме, то в начале второго. Вместо этого – до конца встречи ощущалось напряжение, а любая ошибка могла стать фатальной для подопечных Фрэнка Лампарда.

"Мы сыграли нормально, обычно такую игру называют профессиональной. Мы не дали сопернику создать опасность, сами создали несколько моментов и забили один гол. Да, я хочу большего, но это может подождать, поскольку на этой стадии сезона результаты превыше всего", — сказал 42-летний специалист после игры.

Безусловно, ждать большего сейчас, наверное, не стоит. Игра забудется, а результат запомнят. Только одно "но": как бы с такой игрой добиться положительных результатов против Ливерпуля и Вулверхэмптона. Да, "красные" не мотивированные, но все равно опасны, а "волки" просто так никому очки отдавать не собираются.

Одной из мотиваций на остаток сезона для подопечных Юргена Клоппа было набрать большее количество очков, чем у Манчестер Сити в сезоне-2017/18. Тогда "горожане" набрали 100 пунктов. После поражения от Арсенала "красные" могут набрать максимум 99 пунктов. Что же, это была бы вишенка на торте, но самое главное реализовано – чемпионский титул.

В свою очередь, Twitter Манчестер Сити пошутил по этому поводу, отправив в социальную сеть смайл "100%", однако позже запись была удалена.

"С моей точки зрения, это не уменьшает их заслуг. Ливерпуль остается великолепной командой. 99 очков, 102 или 107 — абсолютно не важно. Они выиграли чемпионат. Я уверен, что наш рекорд будет побит рано или поздно. Хотя, 100 очков — отличный показатель", — сказал Пеп Гвардиола.

Что касается непременно матча против Арсенала, то исход встречи решили ошибки Вирджила ван Дейка (достаточно редкое событие) и Алиссона. "Канониры" этим воспользовались и одолели чемпиона сезона-2019/20. Однако вряд ли эта победа слишком сильно повысит настроение коллективу Микеля Артеты.

Шеффилд Юнайтед – достойная команда с надежной обороной и отличным голкипером. Ко встрече Лестер подходил с проблемой – Чаглар Сеюнджю не мог принять участие в матче из-за дисквалификации, которую получил достаточно глупым образом против Борнмута.

Нужно сказать, что Лестер полностью переиграл своего соперника, и это несколько неожиданно. "Лисы" контролировали ход встречи, могли забить больше и в целом надежно сыграли в обороне. Заменил в стартовом составе турецкого центрбека Уэс Морган. В текущем сезоне 36-летний футболист отыграл лишь девять встреч в АПЛ и, несмотря на отсутствие игровой практики, провел отличный поединок! От WhoScored ямаец получил оценку 7,7 – лучшую среди тройки центральных защитников.

2:0 – Лестер оправился от поражения против Борнмута, но вся борьба еще впереди. Самое главное, что коллектив Брендана Роджерса начал "просыпаться" и не поплыл после досадного поражения в прошлом туре. Вся борьба еще впереди и ничего не ясно. Разница по количеству забитых/пропущенных дает преимущество над Манчестер Юнайтед в турнирной таблице.

Как бы кто не хотел отрицать, но в остатке сезона везение на стороне коллектива Оле-Гуннара Солскьяера. Для начала можно вспомнить момент, когда за "фол" защитника Астон Виллы был назначен пенальти в ворота соперника, а не штрафной в противоположные ворота.

Если говорить конкретно об игре против Кристал Пэлас, то буквально "один пиксель" уберег Де Хеа от пропущенного гола – был зафиксирован офсайд. По делу? Учитывая нынешние правила – да. Возможно, погрешность в графике, но это уже для любителей "теории заговора".

First + 2nd VAR attempts to draw offside line on Jordan Ayew equaliser.

In image 3 + 4 VAR moves crosshairs to try to judge end of Ayew’s boot.

Reminder that this requires 3 subjective decisions and uses a frame rate incapabale of accurately making calls this marginal. #CRYMUN pic.twitter.com/5t4UT1jIrv