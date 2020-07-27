Зимой "канониры" интересовались центрбеком Шахтера Николаем Матвиенко.
Микель Артета, Getty Images
27 июля 2020, 18:49
Травма Шкодрана Мустафи может заставить Арсенал выйти на трансферный рынок в поисках защитника, признал главный тренер команды Микель Артета. Немецкий бек пропустит начало следующего сезона.
Кроме Мустафи, Арсенал потерял из-за травм Каллума Чеймберса и зимнего новичка команды Пабло Мари.
"Похоже, у нас снова неприятная травма. Мы потеряли Чеймберса в ту неделю, когда я появился в клубе, а потом и Пабло на три месяца выбыл", — цитирует Артету Standard.
"Теперь потеряли еще и Мустафи. У нас действительно нехватка кадров в обороне. Шкодран выступал на стабильно хорошем уровне при мне. Трое центральных защитников недоступны, и также они пропустили большой отрезок во время сезона. С этим нужно что-то делать".
Список потенциальных новичков лондонцев пока неизвестен. По ходу нынешнего сезона "канониры" хотели арендовать защитника Шахтера Николая Матвиенко.
Точно останется в Арсенале продливший контракт с клубом Давид Луис. В сезоне-2019/20 бразилец установил рекорд Премьер-лиги по количеству "привезенных" в свои ворота пенальти (5).
Арсенал занял восьмое место в Премьер-лиге, но может попасть в Лигу Европы, если обыграет Челси в финале Кубка Англии.