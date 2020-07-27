Англия

Зимой "канониры" интересовались центрбеком Шахтера Николаем Матвиенко.

Травма Шкодрана Мустафи может заставить Арсенал выйти на трансферный рынок в поисках защитника, признал главный тренер команды Микель Артета. Немецкий бек пропустит начало следующего сезона.

Кроме Мустафи, Арсенал потерял из-за травм Каллума Чеймберса и зимнего новичка команды Пабло Мари.

"Похоже, у нас снова неприятная травма. Мы потеряли Чеймберса в ту неделю, когда я появился в клубе, а потом и Пабло на три месяца выбыл", — цитирует Артету Standard.

"Теперь потеряли еще и Мустафи. У нас действительно нехватка кадров в обороне. Шкодран выступал на стабильно хорошем уровне при мне. Трое центральных защитников недоступны, и также они пропустили большой отрезок во время сезона. С этим нужно что-то делать".

Список потенциальных новичков лондонцев пока неизвестен. По ходу нынешнего сезона "канониры" хотели арендовать защитника Шахтера Николая Матвиенко.

Точно останется в Арсенале продливший контракт с клубом Давид Луис. В сезоне-2019/20 бразилец установил рекорд Премьер-лиги по количеству "привезенных" в свои ворота пенальти (5).

Арсенал занял восьмое место в Премьер-лиге, но может попасть в Лигу Европы, если обыграет Челси в финале Кубка Англии.