Англия

Джо Гелхардт продолжит карьеру в Премьер-лиге.

Форвард Джо Гелхардт подписал контракт до 30 июня 2024 года с Лидсом — сообщил официальный сайт новичка английской Премьер-лиги.

18-летний нападающий последние два сезона выступал за Уиган (19 матчей во всех турнирах, 1 гол), в первой команде которого он дебютировал в 16 лет.

В отличие от клубного уровня, нападающий, за которого Лидс заплатил 1 миллион фунтов, намного успешнее действовал в юношеских сборных Англии (U-16, U-17 и U-18): 27 матчей и 19 голов.