Англия

Нидерландский полузащитник будет выступать за молодежную команду "канониров".

Полузащитник Салах-Эддин, которого называют просто "Салах", перешел в Арсенал из Фейеноорда на правах свободного агента, сообщил официальный сайт лондонцев.

Нидерландский центральный полузащитник будет развиваться в молодежной команде "канониров". Сейчас клуб улаживает последние детали перехода 17-летнего игрока.

Ранее ряды Академии Арсенала пополнили Джордж Льюис, Тим Акинола и Джонатан Динзейи.

Ряды первой команды лондонцы хотят пополнить защитником Лилля Габриэлем. В таком случае грек Сократис Папастатопулос может уйти в Наполи.