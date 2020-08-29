Англия

Официальных предложений по уругвайцу "канонирам" не поступало.

Футбольный агент Пабло Бентанкур, представляющий интересы полузащитника Арсенала Лукаса Торрейры, высказался о будущем своего клиента, которого в последнее время активно связывают с возможной сменой клубной прописки и возвращением в Серию А.

"Есть много запросов о предоставлении информации, но пока ничего официального, так что письменных предложений нет. Торрейра продолжает тренироваться с Арсеналом, у него с этим клубом контракт".

"После тяжелой травмы ему не потребовалась операция, но процесс восстановления был сложным и потребовал времени. Теперь тренер и Арсенал должны определиться, нужен им Торрейра или нет", — приводит слова агента Calciomercato.com.

Действующий контракт Торрейры с Арсеналом рассчитан до июня 2023 года. Ранее сообщалось, что в услугах 24-летнего уругвайца заинтересованы Фиорентина и Милан.