Бразилец привлек внимание манчестерских клубов.
Диего Карлос, Getty Images
03 сентября 2020, 19:51
Защитник Севильи Диего Карлос попал в сферу Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити, сообщает издание Marca.
Манчестерские клубы планируют укрепить защиту в межсезонье и попытаются подписать бразильского центрбека. Стоимость игрока оценивается в сумму около 75 миллионов евро.
Действующий контракт Диего Карлоса с Севильей рассчитан до июня 2024 года.
В минувшем сезоне 27-летний игрок провел 45 поединков в футболке "рохибланкос", отличившись двумя голами.
Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед также заинтересован в подписании защитника Серхио Регилона.