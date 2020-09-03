Англия

Бразилец привлек внимание манчестерских клубов.

Защитник Севильи Диего Карлос попал в сферу Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити, сообщает издание Marca.

Манчестерские клубы планируют укрепить защиту в межсезонье и попытаются подписать бразильского центрбека. Стоимость игрока оценивается в сумму около 75 миллионов евро.

Действующий контракт Диего Карлоса с Севильей рассчитан до июня 2024 года.

В минувшем сезоне 27-летний игрок провел 45 поединков в футболке "рохибланкос", отличившись двумя голами.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед также заинтересован в подписании защитника Серхио Регилона.