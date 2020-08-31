Англия

Сенегальский защитник близок к смене клубной прописки.

Калиду Кулибали согласовал личные условия с Манчестер Сити, сообщает France Football.

Тем не менее, источник утверждает, что сенегальский защитник не будет идти на конфликт с Наполи, если неаполитанцев не устроит сумма, которую предложат "горожане".

В сезоне-2019/20 итальянской Серии А Кулибали отыграл 25 матчей и не отличился результативными действиями.

Напомним, что Манчестер Сити готов платить Кулибали 10 миллионов евро в год.