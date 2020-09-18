Англия

Тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо рассказал о кадровой ситуации в своей команде.

Накануне прихода в Тоттенхэм Гарета Бэйла и Серхио Регилона Жозе Моуриньо пожаловался на то, что тренеру трудно работать с командой, в которой столько квалифицированных исполнителей.

"Если честно, то мне не очень нравится, что у меня в распоряжении так много игроков, – цитирует Моуриньо The Guardian. – Тренеру очень сложно в такой ситуации. Меня спрашивают о возможной судьбе Деле Алли, но могли бы спросить еще о семи игроках, которых мы не использовали в последнем матче".

"С другой стороны, имея состав, при котором спокойно можно оставить вне заявки 9 основных игроков — это плюс в ситуации с таким плотным графиком, который у нас сейчас".

"Тем не менее, процесс комплектации еще не завершен. Нам нужен центрфорвард. Мне нравится Данни Ингз, он много забивает и всегда был проблемой для нашей команды. Но пока заполучить его не удалось".

В минувший четверг Тоттенхэм не без труда одолел в Болгарии Локомотив из Пловдива. В воскресенье предстоит встретиться с Саутгемптоном в АПЛ, во вторник "шпоры" сыграют в Кубке лиги с Лейтон Ориент, а в следующий четверг предстоит вояж в гости к Шкендии в Македонию (Лига Европы).