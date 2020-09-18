"Шпоры" укрепят состав футболистами Реала.
Гарет Бэйл, getty images
18 сентября 2020, 15:45
Футболисты Реала Гарет Бэйл и Серхио Регилон прибыли в Англию для того, чтобы завершить свой переход в Тоттенхэм.
Соответствующее видео в твоем Twitter опубликовал Goal.
Напомним, Регилон, который провел прошлый сезон в Севилье, присоединится к "шпорам на полноценной основе за 30 миллионов евро, а Реал будет иметь право обратного выкупа.
Также на сегодняшний день неизвестно, на каких условиях Бэйл будет играть в Тоттенхэме. СМИ утверждали, что валлиец проведет в Лондоне год на правах аренды.