Футболисты Реала Гарет Бэйл и Серхио Регилон прибыли в Англию для того, чтобы завершить свой переход в Тоттенхэм.

Соответствующее видео в твоем Twitter опубликовал Goal.

Gareth Bale and Sergio Reguilon have arrived in England and are set to complete their moves to Tottenham! 📸 pic.twitter.com/26ZFOoCGTI