Англия

Малийский полузащитник Брайтона сыграл очень грубо.

В матче второго тура Премьер-лиги между Брайтоном и Ньюкаслом (3:0) на 89-й минуте был удален полузащитник первых Ив Биссума. Такое решение арбитр принял после просмотра видеоповтора.

Дело в том, что в одной из игровых ситуаций при счете 3:0 Биссума крайне грубо сыграл против Джамала Льюиса, ударив того пяткой в лицо.

Это уже не первый случай подобной агрессии во втором туре Премьер-лиги: ранее Киран Гиббс из Вест Бромвич Альбион просто ударил по лицу хавбека Эвертона Хамеса Родригеса.