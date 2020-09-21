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Евгений Музыка подводит итоги очень насыщенной недели на трансферном рынке.

В период с 14 по 20 октября клубы активизировались на рынке — у кого-то сезон уже стартовал, у кого-то вот-вот стартует, и медлить дальше уже просто некуда. Болельщики Реала вздохнули с облегчением после ухода Гарета Бэйла и, может быть, взгрустнули из-за трансфера Серхио Регилона, где-то в Ливерпуле боготворили спортивного директора Майкла Эдвардса за два гениально проведенных трансфера... Впрочем, давайте обо всем по порядку.

Воспитанник Вероны и один из самых перспективных защитников Серии А Мараш Кумбулла, как и новичок Милана Сандро Тонали, был близок к переходу в Интер. Однако в последний момент сделка сорвалась и вместо этого Мараш стал игроком Ромы.

Эллас за двухлетнюю аренду получат 2 млн евро, а также арендуют на аналогичный срок Мерта Четина, Маттео Кансельери и Абдурамана Диаби. Если клубы решат выкупить всех четырех футболистов, Роме придется доплатить 13,5 млн евро. И еще 3,5 млн прописаны в сделке в качестве бонусов. Стоит отметить, что даже после трансфера Кумбуллы "волки" усиленно пытаются снова подписать Криса Смоллинга из Манчестер Юнайтед.

Вильярреал после очередной травмы Альберто Морено срочно нуждался в новом левом защитнике. И решение "желтая субмарина" нашла прекрасное, подписав 22-летнего Первиса Эступиньяна из Уотфорда. Колумбиец долго выступал за испанские клубы в аренде (проблем с адаптацией не будет), а в прошлом сезоне в составе Осасуны и вовсе был одним из лучших на своей позиции в Примере.

Нужно похвалить сделку и с точки зрения финансового фейр-плей: Первис подписал семилетний контракт, а значит в бухгалтерских отчетах стоимость его трансфера будет учитываться примерно как 2,3 млн евро за сезон.

Чиро Иммобиле продолжает штамповать феноменальные сезоны в Лацио: в прошлой кампании повторил рекорд по количеству голов в Серии А за один сезон, выиграл европейскую Золотую бутсу, да и вообще сделал "43+11" в 44 матчах. Однако даже такому нападающему нужна поддержка и подмена – тем более, что Лацио в этом сезоне будет еще и играть в Лиге чемпионов. Именно для этих целей "орлы" подписали форварда Фенербахче Ведата Мурики. Косовар, конечно, пока не Иммобиле, но 17 голов + 7 ассистов в 36 играх за "канареек" – тоже очень недурно.

Еще каких-то четыре года назад Игуаин был лучшим бомбардиром Серии А, только-только побив 66-летний рекорд чемпионата по голам за один сезон. А Ювентус с боями вырывал его у Наполи за 90 млн евро... Но прошло каких-то два года, и Гонсало оказался не нужен "старой синьоре": провальные аренды по полгода в Милане и Челси, затем еще один блеклый сезон в Ювентусе... В итоге туринцы досрочно расторгли с аргентинцем контракт, чтобы сэкономить хоть на зарплате – ну а игрок отправляется за океан, где станет первой суперзвездой в истории Интера Майами. Не считая владельца Дэвида Бекхэма, конечно.

Аргентинец прекрасно проявил себя в концовке прошлого сезона в Арсенале, доказав, что он готов быть первым вратарем в клубе Премьер-лиге. "Канониры" ему гарантировать место в основе не смогли, и он принял решение покинуть клуб. В услугах вратаря нуждалась Астон Вилла, где Том Хитон до сих пор лечится, а Орьян Ниланд и Джед Стир еще недостаточно хороши. Арсенал, в принципе, в накладе тоже не остался, получив за своего воспитанника около 20 млн евро.

Лестер и Рома в последний момент изменили условия сделки по переходу Дженгиза Ундера. Вместо бесплатной аренды и обязательного выкупа за 27 млн евро следующим летом, "лисы" заплатили 3 млн прямо сейчас, но выкуп в конце сезона за еще 24 млн стал опциональным. Успешность трансфера будет во многом зависеть от Брэндана Роджерса: талант турка сомнению не подлежит, но в Риме так и не смогли выжать из него больше, чем периодические вспышки великолепной игры.

Пока Манчестер Юнайтед стоял на позиции "Мы большой клуб и не можем позволить, чтобы в контрактах наших игроков было право обратного выкупа", Тоттенхэм подсуетился и купил у Реала левого защитника Серхио Регилона. Новый футболист сборной Испании обошелся "шпорам" в 30 млн евро, а если Реал решит вернуть его обратно, то заплатит Тоттенхэму в полтора раза дороже – 45 млн.

В лице Регилона Тоттенхэм получил футболиста, способного закрыть всю бровку, хорошо играющего как в защите, так и в нападении. Похоже, одному из дуэта Бен Дэвис – Дэнни Роуз придется покинуть клуб, а другому – мириться с ролью запасного. Ну а Реал в очередной раз преподал мастер-класс, как раздавать игроков по арендам, а затем делать на этом деньги: 75 млн евро за Регилона и Ашрафа Хакими выглядят очень круто.

В Вулверхэмптоне посчитали, что Диогу Жота, в свое время отказавшийся от игры в Лиге чемпионов с Порту ради выступлений в Чемпионшипе за "волков" (привет Жорже Мендешу) уже достиг своего пика в команде. Чтобы прогрессировать дальше, португальцу нужно было уходить.

Еще одним фактором стало то, что Нуну Эшпириту Санту считает Жоту больше подходящим для контратакующего футбола, в то время, когда он хочет сделать акцент на позиционные атаки. "Волки" были готовы отдать Жоту за 35 млн фунтов сразу, однако предложение Ливерпуля о 45 млн фунтов в рассрочку оказалось подходящей опцией для всех.

Тяжело представить, что 23-летний Жота сходу вытеснит из основы кого-то из атакующей тройки Ливерпуля, но сезон длинный, и игровые минуты для футболиста, способного сыграть на позиции левого вингера / центрального нападающего / оттянутого форварда совершенно точно найдутся. Именно глубина состава может стать решающим фактором в сезоне, когда играть придется постоянно едва ли не каждые три дня.

Очень громкий трансфер, но пока не понятно, кто кого обманул. Гарет Бэйл возвращается в Тоттенхэм спустя семь лет после ухода. Потенциально – один из лучших игроков мира, фактически – футболист, которые уже несколько сезонов валял дурака в Мадриде, был постоянно травмирован (иногда истинность этих повреждений была под сомнением) и играл в гольф. Во время последней паузы на игры сборных Гарет вышел на поле в матче против Болгарии и был откровенно плох – не так-то просто оставаться в форме без выступлений за клуб.

Вот и сейчас Бэйл в Тоттенхэме как бы есть, но в ближайший месяц на поле его не будет из-за травмы. Вопрос и в том, где собирается использовать валлийца Жозе Моуриньо, учитывая, что на его любимой позиции на левом крыле атаки есть Сон Хын Мин.

"Шпорам" не придется выплачивать полностью гигантскую зарплату Бэйла в 600 тысяч фунтов за неделю. По разным данным, они будут платить от 200 до 300 тысяч – то есть, не более половины.

Пока что подписание Бэйла – несомненный плюс для Тоттенхэма в плане продвижения бренда. Документальный фильм про клуб, приглашение пусть и не очень успешного в последнее время, но все еще мегапопулярного Жозе Моуриньо, теперь вот Гарет, у которого в том же Инстаграме подписчиков примерно в 5 раз больше, чем у "шпор" (43,2 млн против 8,6 млн прямо сейчас).

Все мы помним издевательскую для Реала фразу валлийских фанатов, на баннере, посвященном Гарету: "Уэльс. Гольф. Мадрид. В таком порядке". Вопрос в том, готов ли Бэйл трансформировать ее в "Тоттенхэм. Тоттенхэм. Еще раз Тоттенхэм, ну и Уэльс, когда придет время"? И никакого гольфа.

Каких-то три месяца назад Тиаго Алькантара собирался подписать новый контракт с Баварией, по которому получал бы около 250 тысяч фунтов в неделю. Однако испанцу позвонил Юрген Клопп, сообщивший, что хочет видеть его в Ливерпуле. Слова Клоппа оказались настолько убедительными, что Тиаго загорелся идеей попробовать что-то новое и сообщил Баварии, что не хочет продлевать соглашение.

Контракт Тиаго с Баварией действовал лишь год, поэтому Баварии оставалось либо продавать его сейчас, либо потерять следующим летом бесплатно. В итоге все свелось не к вопросу, уйдет ли Алькантара, а к вопросу, за сколько уйдет.

Ливерпуль был готов заплатить 20 млн евро, Бавария – 30 млн. В итоге мюнхенцы получат примерно ту сумму, которую хотели, но и мерсисайдцы не остались в накладе: сейчас они заплатят только 5 млн фунтов, а остальные 20 млн будут выплачиваться частями в течение четырех лет контракта Алькантары.

Приобретение испанского полузащитника – это очередной шаг в эволюции Ливерпуля, ведь вдобавок к мощным флангам Юрген Клопп теперь получает возможность строить больше атак из центра поля. И не будем забывать про способности Тиаго контролировать и отбирать мячи. В игровом плане есть еще один неочевидный аспект: подписание испанца закрывает проблему с уходом Деяна Ловрена. Теперь "красные" смогут безболезненно заменять Фабиньо в случае командировки в центр защиты.

Испанец уже успел отыграть тайм против Челси. Выглядел в целом неплохо, и даже то, что он привез пенальти, не омрачило впечатления от его дебюта. Испанец здорово раздавал передачи и даже успел установить рекорд по их количеству за один тайм — 75.

Евгений Музыка, Football.ua