Александр Зинченко, Бернарду Силва, Эрик Гарсия и Жоау Канселу получили травмы на тренировке накануне матча АПЛ против Вулверхэмптона — сообщил официальный сайт Манчестер Сити.

Александр Зинченко и Бернарду Силва получили незначительные мышечные повреждения. 

Эрик Гарсия получил рассечение головы, и испанцу пришлось накладывать швы. У Жоау Канселу повреждение стопы.

Матч Вулверхэмптон — Манчестер Сити начался в 22:15 по киевскому времени в понедельник, 21 сентября.