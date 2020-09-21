Александр Зинченко и еще три игрока "горожан" не попали в заявку на матч против Вулверхэмптона из-за повреждений.
Александр Зинченко, Getty Images
21 сентября 2020, 22:53
Александр Зинченко, Бернарду Силва, Эрик Гарсия и Жоау Канселу получили травмы на тренировке накануне матча АПЛ против Вулверхэмптона — сообщил официальный сайт Манчестер Сити.
Александр Зинченко и Бернарду Силва получили незначительные мышечные повреждения.
Эрик Гарсия получил рассечение головы, и испанцу пришлось накладывать швы. У Жоау Канселу повреждение стопы.
Матч Вулверхэмптон — Манчестер Сити начался в 22:15 по киевскому времени в понедельник, 21 сентября.