Лига наций

Хавбек прокомментировал исход встречи со швейцарцами.

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился своим мнением о результате матча со Швейцарией в Лиге наций.

Хавбек отличился забитым голом на 68-й минуте матча и принес "сине-желтым" победу со счетом 2:1.

"У меня смешанные чувства. Хорошо, что мы выиграли, но мы не выполнили большую часть того, что планировали. Швейцария показала свой высокий класс. Гости играли очень агрессивно впереди, что стало сюрпризом для нас. Мы не видели друг друга почти год. Возможно, именно поэтому мы часто ошибались.

Мой гол? Это был удар, а не пас. Признаюсь, однажды я забил похожий гол за Манчестер Сити, но тогда я попытался отдать пас. Сегодня же это был именно удар, уверяю вас", – рассказал Зинченко в интервью официальному сайту УЕФА.