Подопечные Юргена Клоппа и Микеля Артеты столкнутся во второй раз в сезоне, ранее в очном противостоянии разыграв Суперкубок Англии.

В очередном туре между собой встречаются чемпион страны и обладатель Кубка Англии прошлого сезона. Между тем, Ливерпуль и Арсенал уже встречались между собой — не так давно в Суперкубке, где победу добыли "канониры" в серии послематчевых пенальти.

Арсенал очень убедительно стартовал в сезоне-2020/21 и вообще смотрится очень даже хорошо при Микеле Артете. В стартовых двух турах лондонский коллектив разобрался с Фулхэмом и Вест Хэмом, при этом, с "молобойцами" были определенные проблемы — во втором тайме они смотрелись лучше и упустили несколько хороших моментов.

Ранее в 7 из 10 таких матчей Арсенал проиграл бы, но сейчас "канониры" даже вырвали победу. Возможно, это можно назвать просто везением, но мы пойдем дальше и будем считать, что Арсенал начинает набирать статусность и будет стремиться максимально наверстать то, что было при Арсене Венгере в лучшие годы. Кроме того, Арсенал прошел в 1/16 Кубка английской лиги Лестер, хоть и состав у обеих команд был далеко не основным (но у "лис" он был куда "резервнее").

Что касается Ливерпуля, то подопечные Юргена Клоппа разобрались с Лидсом, хотя это было очень и очень непросто. Коллектив Марсело Бьелсы бился до последнего и смог трижды поразить ворота Алиссона. Кроме того, результативную ошибку совершил Вирджил ван Дейк, которому не свойственно допускать такого рода осечки. В поединке против Челси Ливерпуль доминировал по ходу встречи, но стоит признать, что во многом это было возможно благодаря удалению Андреаса Кристенсена в конце первого тайма, а вишенкой на торте стала результативная ошибка Кепы Аррисабалаги, который буквально подарил мяч Садио Мане.

По версии букмекеров, Ливерпуль — фаворит встречи: победа "красных "оценивается коэффициентом 1,51, ничья — 4,90, а победа "канониров" — 6,00.