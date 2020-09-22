Англия

Football.ua подводит итоги второго тура английской Премьер-лиги.

По традиции, каждый тур чемпионата Англии насыщен событиями: сюда можно отнести результативные поединки с участием Тоттенхэма и Эвертона, поражение Манчестер Юнайтед, вырванную победу Арсенала над Вест Хэмом и легкую победу Ливерпуля над Челси.

2-й тур:

Челси — Ливерпуль: яркая вывеска, но без интриги

От предстоящей встречи нельзя было требовать многого, но оптимизм всегда превыше всего. Челси совершил много приобретений на трансферном рынке, и некоторые поклонники этой команды хотят видеть результат здесь и сейчас, хотя из новичков доступны на данный момент лишь Тимо Вернер и Кай Хаверц, который только недавно в команде и не имеет практически никакой сыгранности с одноклубниками.

Ливерпуль начал усиливаться лишь сейчас в плане приобретений. Юрген Клопп заполучил Тиаго Алькантару и Диогу Жоту, но последний не мог принять участие в матче против Челси.

Если говорить по матчу, то здесь целиком и полностью заслуженная победа "красных", и даже можно сказать "на классе". Ливерпуль не допускал ошибок в обороне, а пенальти, который "привез" Тиаго Алькантара, можно списать на случайность.

Не самым лучшим образом провел поединок Андреас Кристенсен, да что уж тут говорить, он серьезно подвел свою команду и лишил ее всяческих шансов на успех. Датчанин оказался не готов, что Джордан Хендерсон сделает заброс вперед на Садио Мане, в результате чего проиграл рывок и пошел на, пожалуй, неоправданный фол последней надежды. Как итог — удаление, и теперь все мысли игроков и тренерского штаба были о том, как бы не пропустить, а не атаковать.

Во втором тайме Ливерпуль сходу принялся за работу. В первом голе провалился Маркос Алонсо, который, пожалуй, никогда не готов к резким движениям соперника в штрафной площадке. Он легко был отыгран, после чего Фирмино подал точно на голову Мане — 1:0.

Ну и, конечно, Кепа Аррисабалага не мог позволить Андреасу Кристенсену стать главным антигероем встречи без борьбы и испанец ее умело "навязал". 25-летний кипер пытался отпасовать на Жоржиньо в своей штрафной, но сенегалец перехватил мяч и тут же наказал соперника за неосторожность. 2:0 — без шансов отыграться в меньшинстве, хотя Тимо Вернер и пенальти заработал, но его не реализовал Жоржиньо.

Исходя из матча можно сделать несколько выводов:

- Кепа не тянет уровень не только Челси, но и Премьер-лиги. Это худший голкипер дивизиона среди основных вратарей. 16 ударов в створ — 11 пропущенных голов, Аррисабалага не совершил ни одного подбора с углового с сезона-2019/20. Кроме того, с того момента, как Кепа перешел в Челси в 2018 году, он пропустил больше всех голов из-за пределов штрафной — 19. Нужны еще какие-то комментарии?

- Челси пока не готов навязать борьбу за чемпионство Ливерпулю и Манчестер Сити. Клубу нужно поставить на ноги травмированных футболистов и сыграться.

- Тиаго Алькантара несомненно будет важным подписанием для Ливерпуля.

Кристал Пэлас снова сильнее Манчестер Юнайтед

Подопечные Роя Ходжсона становятся проблемой для "красных дьяволов". В предыдущий раз Кристал Пэлас праздновал победу на поле МЮ 30 лет назад, но второй сезон подряд уже позволяет себе одолеть соперника. И если сравнивать матч предыдущего сезона и нынешний, то "стекольщики" выглядели значительно убедительней.

Примечательно, что как таковой особой критики в адрес футболистов Манчестер Юнайтед не было. СМИ, эксперты и болельщики сосредоточены на руководстве клуба. С момента открытия трансферного окна был приобретен лишь Донни ван де Бек на позицию, которая, по сути, и не требует усиления. МЮ нужен вингер и желательно защитник, вот только клуб максимально пассивен на трансферном рынке. Однако ожидать подписания все же стоит.

Все лето МЮ торговал Джейдона Санчо из Боруссии Дортмунд, но немецкий клуб требует за него 120 миллионов евро, которые "красные дьяволы" отказываются платить. Может, следует обратить внимание на более дешевые варианты, и снова вернуться к кандидатуре Уилфрида Заа, который уже имеет опыт выступления за МЮ? К тому же, его дубль в ворота Де Хеа подчеркивает его высокий класс и серьезный прогресс с того момента, как покинул Олд Траффорд.

Арсенал: неубедительная игра с победой на классе

Подопечные Микеля Артеты очень убедительно стартовали в первом туре, но вот с Вест Хэмом, который в этом сезоне будет одним из фаворитов на вылет, показать свою лучшую игру не удалось. Можно сказать даже больше — Вест Хэм по игре был ближе к победе, чем Арсенал. "Молотобойцы" имели свои моменты, но им постоянно что-то мешало реализовать свое преимущество.

Микеля Артету не подвела интуиция и он в концовке встречи выпустил на поле Эдди Нкетиа, который принес своей команде победу. И какая разница в таком случае, каким было содержание встречи, если по итогу три очка?

Андрей Ярмоленко получил семь минут игрового времени, а за отведенный промежуток ничем на поле запомниться не сумел.

Тоттенхэм и Эвертон: по 5:2

То, что поединки с участием Тоттенхэма и Эвертона станут настолько результативными, мало кто мог предвидеть. Жозе Моуриньо ждет, когда будет готов играть Гарет Бэйл, но атака и без него пока выглядит очень неплохо. Ну и как тут не выразить восхищение Сон Хын Мином, который оформил покер?

У команд Моуриньо присуща одна такая черта: они периодически много забивают на старте сезона, а затем результативность проходит. Будет интересно понаблюдать за тем, как дальше будут развиваться события, и что из себя будет представлять атака Сон — Кейн — Бэйл.

Что касается Эвертона, то главными героями встречи стали Доминик Калверт-Льюин и, конечно, новичок "ирисок" Хамес Родригес. Английский нападающий отличился хет-триком и крайне неплохо прогрессирует под руководством Карло Анчелотти, а колумбиец записал на свой счет гол, ассист и заработал удаление для соперника. Годный старт карьеры в Англии!

Манчестер Сити сумел-таки обыграть Вулверхэмптон

Любопытно, что "волки" — очень неудобный соперник для "горожан". В прошлом сезоне коллектив Нуну Эшпириту Санту дважды одолел подопечных Пепа Гвардиолы, и если вспомнить историю встреч этих двух команд, то Вулверхэмптон и до этого доставлял неприятностей Сити.

И в этом матче "волки" могли набирать очки, будь атакующие футболисты этой команды расторопнее. Необязательный фол в своей штрафной, когда Саисс сбил де Брюйне, нереализованные моменты Поденсе и Хименеса...

Вулверхэмптон в целом был похож на самого себя, единственное, чего не хватило — это реализации. Возможно, Сити был несколько свежее, ведь позже всех начал сезон, и это помогло в заключительные секунды игры добить соперника голом Габриэля Жезуса.

Одной строкой:

Лидс сходу зашел в АПЛ с красочным футболом и первая победа! Два матча подряд, где забито по семь голов в каждом. Эффективное возвращение, ничего не скажешь! Но Марсело Бьелсе определенно необходимо поработать над обороной — пропустить семь голов за два тура, мягко говоря, не хорошо, какой бы не была яркой и результативной игра в атаке. Два матча подряд, где забито по семь голов в каждом. Эффективное возвращение, ничего не скажешь! Но Марсело Бьелсе определенно необходимо поработать над обороной — пропустить семь голов за два тура, мягко говоря, не хорошо, какой бы не была яркой и результативной игра в атаке.

Уверенный старт от Лестер Сити. Подопечные Брендана Роджерса сумели . Подопечные Брендана Роджерса сумели одолеть Бернли , отправив четыре мяча в ворота "бордовых" и набрали шесть пунктов на старте.

Эмилиано Мартинес дебютировал за Астон Виллу с победы . Прекрасно проявивший себя экс-голкипер Арсенала провел первую игру за "вилланов", которая стала для него победной, и отразил пенальти соперника, что помогло победить, хоть Шеффилд Юнайтед и играл в меньшинстве с 12-й минуты.

Брайтон неожиданно на выезде разгромил Ньюкасл . При этом, Мопе оформил дубль еще до восьмой минуты игры и, конечно, следет отметить Тарика Лэмпти — экс-игрок Челси феноменально выступает на правом фланге обороны "чаек" и такими усилиями долго не задержится на "Фалмере".

3-й тур:

Александр Савельев, Football.ua