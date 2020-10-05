С января 2021 года Амад Траоре будет выступать за Манчестер Юнайтед.
Амад Траоре, Getty Images
05 октября 2020, 17:19
Аталанта и Манчестер Юнайтед согласовали трансфер 18-летнего нападающего Амада Траоре — сообщает Sky Sport Italia.
Аталанта намеревалась отправить ивуарийца на сезон-2020/21 в аренду в Парму, однако не смогла устоять перед предложением "красных дьяволов": 25 миллионов евро плюс бонусы, размер которых может составить 15 миллионов.
В связи с тем, что разрешение на работу в Великобритании для Траоре быстро оформить не удастся, Амад начнет выступления за МЮ не раньше января следующего года.
Траоре является выпускником академии Аталанты, но за первую команду провел лишь 3 матча (1 гол).