Англия

Новичок Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани рассказал о чувствах, которые испытывает после прихода в клуб.

Эдинсон Кавани гордится своим седьмым номером в Манчестер Юнайтед и постарается быть достойным последователем Беста, Кантона, Бекхэма и Криштиану Роналду.

"Манчестер Юнайтед поверил в меня, так что я не могу его подвести, – цитирует уругвайского новичка команды официальный сайт клуба. Сама идея того, что есть шанс сыграть за такой великий клуб — это уже огромная мотивация, так что я счастлив".

Сама идея сыграть за Манчестер Юнайтед — огромная мотивация

"Для меня большая честь сыграть в английском чемпионате. Это сильнейшая лига в мире, и вызов для любого футболиста. За свою карьеру я играл против многих английских команд, но одно дело встречаться с ними время от времени в еврокубках, и совсем другое — каждую неделю и даже чаще".

Не смог Кавани и обойти вниманием своего бывшего партнера по сборной Уругвая Диего Форлана, оставившего след в истории Манчестер Юнайтед.

"Я сыграл вместо с Диего множество матчей за сборную, но я был еще очень юн, когда он играл за Манчестер Юнайтед, так что он был примером для меня. Я знаю, что Диего очень хорошо обо мне отзывался, когда интересовались его мнением перед этим трансфером. Постараюсь быть его достойным продолжателем".

"Не могу сказать, что при переходе все было гладко. Были и сложные моменты, но меня настолько привлекала Премьер-лига и, особенно, Манчестер Юнайтед, что преодолеть эти препятствия оказалось возможным".

Также Кавани отметил важность полученного им седьмого номера именно в Манчестер Юнайтед.

Носить здесь №7, под которым играли многие великие футболисты, это потрясающая честь и огромная ответственность

"Я играл под №7 в Палермо, Наполи, сборной Уругвая, хотя значение того номера, который у тебя на спине, во время игры не столь велико, это имеет большее значение за пределами поля и вне матчей, для болельщиков, например. Но иногда номер становится культовым в некоторых командах, как №7 в Манчестер Юнайтед".

"Носить здесь №7, под которым играли многие великие футболисты, это потрясающая честь и огромная ответственность. Я сделаю все, что будет в моих силах, чтобы быть достойным тех, кто носил эту форму и этот номер до меня".

Манчестер Юнайтед уже внес Кавани и других новичков в заявку на Лигу чемпионов.