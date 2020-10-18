Англия

Наставник Арсенала высказался о поражении от Ман Сити в матче чемпионата Англии.

В поединке пятого тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити добыл минимальную победу над Арсеналом (1:0). Главный тренер "канониров" Микель Артета прокомментировал результат минувшей встречи, поблагодарив своих подопечных за игру и высказав недовольство из-за упущенных моментов.

"Очевидно, что я расстроен из-за поражения, но я должен сказать, что очень горжусь ребятами за их производительность и стиль игры, который они продемонстрировали. Где-то взять игру под свой контроль, где-то ограничить соперника в действиях... Отношение команды к делу было на уровне. Мы приехали сюда и сделали то, что сделали".

"Тяжелая работа, отношение к делу и мужество. Это все присутствовало, несмотря на то, контролировали ли мы мяч или нет. Но с другой стороны, если вы приезжаете на Этихад и создали здесь три или четыре опасных момента, мяч должен оказаться в сетке ворот".

"Травма Холдинга? Он что-то почувствовал во время разминки, и мы должны были принять решение убрать его из заявки на матч. Хорошо, что Давид [Луис] был полностью готов к поединку. Думаю, он провел действительно хорошую игру", — приводит слова Артеты официальный сайт Арсенала.

Напомним, что смотреть видео гола и обзор матча Манчестер Сити — Арсенал вы можете на Football.ua.