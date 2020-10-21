Менеджер "синих" прокомментировал ситуацию с вратарями в команде.
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21 октября 2020, 13:19
Главный тренер Челси Фрэнк Лампард рассказал о выступлении недавнего новичка Эдуара Менди и вратарской позиции в команде.
"Эдуар Менди сыграл очень хорошо в трех матчах, которые он успел провести за клуб, завершив два из них без пропущенных мячей. В матче с Севильей он совершил отличный сэйв.
Его приход важен с точки зрения конкуренции за место в составе. Мы знаем его качества, и он демонстрирует их. На данный момент он является нашим первым номером, однако каждый вправе в конкурентной борьбе доказать свое превосходство", в приводит слова Лампарда официальный сайт английского клуба.
Ранее сообщалось, что Челси включил Петра Чеха в заявку команды на АПЛ.