Англия

Менеджер "синих" прокомментировал ситуацию с вратарями в команде.

Главный тренер Челси Фрэнк Лампард рассказал о выступлении недавнего новичка Эдуара Менди и вратарской позиции в команде.

"Эдуар Менди сыграл очень хорошо в трех матчах, которые он успел провести за клуб, завершив два из них без пропущенных мячей. В матче с Севильей он совершил отличный сэйв.

Его приход важен с точки зрения конкуренции за место в составе. Мы знаем его качества, и он демонстрирует их. На данный момент он является нашим первым номером, однако каждый вправе в конкурентной борьбе доказать свое превосходство", в приводит слова Лампарда официальный сайт английского клуба.

Ранее сообщалось, что Челси включил Петра Чеха в заявку команды на АПЛ.