Испанец прокомментировал успех команды в АПЛ.
Пеп Гвардиола, Getty Images
31 октября 2020, 17:41
Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола поделился своим мнением о победе над Шеффилд Юнайтед (1:0) в матче 7-го тура английской Премьер-лиги.
"Мы хорошо сыграли. Нам было сложно реализовать один из имеющихся шансов. 16 ударов, 8 – в створ, много против такой команды. Они играли отлично на флангах, с терпением, но у них был лишь один момент.
Это наш третий матч за семь дней, что очень затруднительно. Но ребята справились с этим очень хорошо.
Рад, что Уокер забил, но не только этому. Он также отлично понимает игру. Он – болельщик Шеффилд Юнайтед и любит этот клуб. Но было важно, что он забил", – приводит слова Гвардиолы BBC.