Англия

Испанец прокомментировал успех команды в АПЛ.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола поделился своим мнением о победе над Шеффилд Юнайтед (1:0) в матче 7-го тура английской Премьер-лиги.

"Мы хорошо сыграли. Нам было сложно реализовать один из имеющихся шансов. 16 ударов, 8 – в створ, много против такой команды. Они играли отлично на флангах, с терпением, но у них был лишь один момент.

Это наш третий матч за семь дней, что очень затруднительно. Но ребята справились с этим очень хорошо.

Рад, что Уокер забил, но не только этому. Он также отлично понимает игру. Он – болельщик Шеффилд Юнайтед и любит этот клуб. Но было важно, что он забил", – приводит слова Гвардиолы BBC.