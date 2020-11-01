Англия

Новичок чемпиона Англии забивает в трех своих первых матчах на Энфилде.

Диогу Жота принес Ливерпулю победу над Вест Хэмом в матче седьмого тура чемпионата Англии и вошел в историю своего клуба.

Португалец, перешедший в Ливерпуль из Вулверхэмптона, забивает в своих первых трех матчах Премьер-лиги на Энфилде. От него пострадали Арсенал, Шеффилд Юнайтед и вот теперь Вест Хэм.

Ранее из игроков Ливерпуля такое удавалось Луису Гарсии в 2004 году — сообщает ОРТА.

Интересно, что все домашние матчи чемпионата, в которых забивал Жота, Ливерпуль выиграл.