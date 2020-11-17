Англия

Арсенал не сможет рассчитывать на египтянина в следующем матче с Лидс Юнайтед.

Полузащитник Арсенала Мохамед Эльнени сдал положительный тест на коронавирус во время нахождения в расположении национальной сборной Египта. Об этом сообщает агент футболиста Алаа Назми в своем Twitter.

28-летний футболист отправился на самоизоляцию и пропустит предстоящий матч против Того в рамках квалификационного раунда Кубка африканских наций.

Кроме того, Эльнени не поможет Арсеналу в ближайших поединках, первым из которых станет гостевая встреча с Лидс Юнайтед в рамках девятого тура английской Премьер-лиги.

Напомним, ранее положительный тест на коронавирус выявили у египтянина Мохамеда Салаха, однако спустя некоторое время Египетская футбольная ассоциация удалила эту информацию и сообщила о трех положительных тестах на COVID-19 в стане сборных Египта и Того, не уточняя имен.