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Возможно, форвард Ливерпуля здоров.

Египетская футбольная ассоциация удалила твит о том, что у нападающего сборной и Ливерпуля Мохаммеда Салаха обнаружен положительный тест на коронавирус.

Напомним, ранее египтяне сообщали о состоянии форварда, заявив, что болезнь у Салаха проходит бессимптомно, а других случаев заражения не обнаружено.

Позже ассоциация опубликовала твит, в котором сообщает о трех случаях заражения в стане сборных Египта и Того накануне очного поединка.

Известно, что со старта сезона в составе Ливерпуля коронавирусом переболели Садио Мане, Наби Кейта, Тиаго Алькантара и Джордан Хендерсон.